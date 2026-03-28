Tiger Woods is weer op vrije voeten. De Amerikaanse golflegende veroorzaakte een verkeersongeval. Achteraf bleek dat Woods onder invloed had gereden. Na enkele uren op het bureau te hebben doorgebracht, mocht hij weer naar huis.

Het ongeluk gebeurde donderdag in de buurt van Jupiter Island in Florida rond 14.00 uur lokale tijd. Woods, die met hoge snelheid kwam aanrijden, crashte tegen een pick-uptruck. Vervoglens sloeg zijn auto over de kop. De golfer kon na het ongeluk zijn omgekantelde auto via de passagierskant verlaten. Bij het verkeersongeval raakte niemand gewond.

Onder invloed

Na afloop moest de legendarische golfer van weleer direct worden onderzocht. Volgens lokale autoriteiten reageerde de 50-jarige Woods traag en versuft, maar leverde een alcoholtest niets op. De sheriff liet weten dat hij mogelijk medicatie of drugs had gebruikt. Op het politiebureau weigerde Woods de ​​wettelijk verplichte urinetest. Hierna werd hij aangeklaagd voor rijden onder invloed en het weigeren van de test. Wat hij precies gebruikt had, is dus onbekend.

Vrijgelaten

Volgens diverse media, waaronder The Guardian, mocht Woods enige tijd later de gevangenis verlaten. De golfer uit Californië kon na een detentie van acht uur en het betalen van een borgsom zijn vrijheid weer tegemoet lopen. Het is niet bekend hoe hoog het bedrag was. Online circuleert inmiddels ook het mug shot van Woods, waarop het inderdaad lijkt alsof hij niet helemaal nuchter is.

Reputatie

En zo krijgt de toch al discutabele reputatie van Woods een nieuw hoofdstuk. Zo staat hij in de Verenigde Staten bekend om de diverse buitenechtelijke relaties die hij er op nahield. Opvallend, daar hij natuurlijk ook talloze successen op de golfbaan behaalde. Tegelijkertijd is een auto-ongeluk, of rijden onder invloed, ook niks nieuws voor hem. In de afgelopen twintig jaar is de Amerikaan al bij minstens vijf ongevallen betrokken geweest, waarvan de meeste onder invloed. Bij enkele van die ongelukken raakte Woods zwaargewond.

Terugkeer Woods

Voor Woods komt het ongeluk op een ronduit vervelend moment. Hij hoopte eindelijk weer zijn rentree te maken bij The Masters. Het toernooi met het groene jasje begint op 9 april. Eerder meldde president Donald Trump al dat hij daar dit jaar niet aan mee zal doen. Woods heeft momenteel een relatie met Vanessa Trump, de ex van Donald Trump Junior. Ook vorig jaar hoopte de golflegende mee te doen op de baan van de Augusta National Golf Club. Toen gooide een blessure aan zijn achillespees roet in het eten.