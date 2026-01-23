Bij oud-topschaatser Erben Wennemars spat het fanatisme ervan af, in alles wat hij doet. Zo ook bij een 'ontspannen' potje golf met een andere bekende familie. Daar zorgt de 50-jarige voor de nodige hilariteit.

Erben Wennemars en zijn vrouw Renate zijn te zien in de serie van de familie Bauer: Frans & Mariska Stellen op de Proef. Ze gaan de uitdaging aan met een potje golf, waarin de oud-olympiër blijkt uit te blinken.

En dat laat hij duidelijk merken aan zijn medespelers. "Frans, je moet tegen de bal slaan hè", richt hij zich tot de zanger. "Ja ik ben even aan het oefenen. Het valt nog zwaar tegen", zegt hij met lichte frustratie in zijn stem. Bij Bauer wil het maar niet lukken.

'Nog geen bal gemist'

"Ik heb nog geen bal gemist hè", zegt Wennemars. "Hij heeft nog geen bal gemist", reageert Mariska met een veelzeggende blik. "Ik heb alleen nog maar goede ballen geslagen", vervolgt de oud-schaatser, die nogmaals probeert te helpen.

"Frans, kijk eens naar mij. Weet je wat jij doet? Zo. Dit doe jij", zegt hij terwijl hij met zijn golfclub zwaait. Vervolgens doet hij zijn eigen swing voor. "Maar wat je moet doen is dit." De koppels krijgen ook uitleg van een professional, die vindt dat ze aardig op weg zijn, voor beginners dan. "Behalve Erben natuurlijk, want die is fantatsisch", reageert Renatie cynisch. "Ik heb nog geen bal gemist", benadrukt Wennemars nog een keer.

Hyrox

"Is er ook iets dat Erben Wennemars niet kan?", klinkt het bijschrift bij het fragment op Instagram. Wat sporten betreft lijkt hij op alle fronten uit te blinken. Donderdag werd hij nog eerste van zijn leeftijdscategorie bij de Hyrox in Amsterdam. Na afloop was hij helemaal kapot en dat werd vastgelegd door zijn zoon Niels: