Topschaatser Joep Wennemars kondigt met Team Essent groot nieuws aan: 'Dit heb ik ook verdiend'

Joep Wennemars sloot het afgelopen seizoen op de mooist mogelijke wijze af met de wereldtitel op de 1000 meter. De 22-jarige topschaatser hoopt over minder dan een jaar ook te schitteren op de Olympische Spelen, maar kreeg tien maanden daarvoor al mooi nieuws. Hij weet nu al waar zijn toekomst ligt na de Spelen.

Wennemars heeft namelijk zijn contract bij Team Essent verlengd tot en met 2028. Daardoor weet Wennemars ook dat hij de twee jaar na de Spelen onder de pannen zit. De schaatser is er zelf uitermate blij mee, zo blijkt in gesprek met Sportnieuws.nl. Hij heeft het uitstekend naar zijn zin bij de ploeg van onder meer Angel Daleman, Chris Huizinga, Beau Snellink en Wennemars' vriendin Suzanne Schulting.

Team Essent in de lift

Volgens Wennemars maakt Essent, dat sinds een jaar de naamgever van de ploeg is, namelijk een enorme ontwikkeling door. "Zowel individueel en als ploeg: alles zit in de lift. Het is geen toeval dat Essent nieuwe energie als slogan heeft. Zo voelt het ook." Na een turbulente start, ook voor Wennemars zelf, merkt hij dat de ploeg stappen maakt. "Er is flink gehakt, maar er vinden nu allerlei mooie ontwikkelingen plaats."

Mede daardoor verlengt Wennemars zijn overeenkomst met Team Essent. En net als ploeggenote Daleman heeft hij door zijn langere contractduur meer rust dan schaatsers die 'maar' tot en met de Spelen ergens onder contract staan. "Ik ben er blij mee. Het is fijn om zo ver vooruit te mogen kijken. Dit heb ik ook verdiend en ik heb zin om aan de slag te gaan."

Alles in het teken van de Spelen

Met een verbintenis voor nog zeker drie jaar in de tas kan Wennemars zich volledig richten op de Winterspelen in Milaan. Hij rondde vorig jaar bewust zijn studie af en verhuisde naar Heerenveen om zo uitgerust mogelijk aan het cruciale schaatsjaar te beginnen.

Ook een nieuw contract helpt daarbij, weet Wennemars. "Dit is heel fijn, want het bestaan van een topsporter is onzeker. Maar mijn relatie met Jac Orie (coach) is ook zo goed dat áls mijn contract was afgelopen, hij me niet zomaar op straat had gezet."

Plannen van Team Essent

Met Team Essent is Wennemars begonnen aan het nieuwe seizoen. Het officiële schaatsseizoen begint eind oktober met de NK afstanden in Heerenveen. De Olympische Spelen duren van 6 februari tot en met 22 februari 2026.