Antoinette Rijpma-de Jong kreeg onlangs te maken met een harde klap in haar privé-leven. Daardoor moest ze halsoverkop terugkeren van haar 'verlate huwelijksreis'. Inmiddels lacht het leven haar weer toe. En kijkt ze terug op de turbulente laatste weken die ze achter de rug heeft.

Heel schaatsminnend Nederland leefde de afgelopen tijd mee met Antoinette Rijpma-de Jong, en haar jongere zusje Michelle. Zij moesten onverwachts afscheid nemen van hun 'paardenvriend' en opa. Voor Rijpma-de Jong betekende het ook het einde van haar 'droomvakantie' die fungeerde als verlate huwelijksreis. Maar sommige dingen zijn nou eenmaal belangrijker dan vakantie, zo blikt de olympisch kampioene op de 1500 meter terug op de lastige periode die ze achter de rug heeft.

'Verdrietige reden'

"Niet de vakantie zoals we hadden gepland", begint de 31-jarige topschaatsster bij de tekst onder haar collage van vakantiekiekjes uit de Verenigde Staten. "Helaas hebben we om een hele verdrietige reden onze droomvakantie en verlate huwelijksreis moeten afbreken."

Door de snelle terugkeer naar Friesland gingen veel gemaakte plannen niet door voor Rijpma-de Jong en haar man Coen Rijpma. "Er stond nog zo veel op de planning: Sedona, Las Vegas, Grand Canyon, Yosemite Park... en nog veel meer", licht de Friezin toe over alles wat het stel niet heeft kunnen doen.

Mooi advies

Wel geeft ze al haar trouwe volgers en fans een mooi advies mee. "Maar familie is belangrijker", stelt Rijpma-de Jong. Reizen kun je immers altijd nog doen, maar de meeste mensen hebben slechts één familie. En daar kan je dan het beste maar zo veel mogelijk tijd mee spenderen, is wat ze haar volgers ongetwijfeld mee wil geven.

Maar treuren over het abrupte einde van de vakantie doet Rijpma-de Jong niet. Zij is alweer bezig met het maken van nieuwe plannen. "We hopen deze reis volgend jaar alsnog af te maken. Eigenlijk waren we deze week pas teruggekomen. Daarom willen we toch nog een paar momenten delen van vakantie!"

Lieve berichten

De openhartige post leidt tot zeer veel lieve reacties van collega's en fans, die het stel nog altijd onverminderd steunen. Daar heeft Rijpma-de Jong dan ook nog een dankwoord voor over. "En natuurlijk: bedankt voor alle lieve berichten en het medeleven", besluit ze. Haar blik kan nu weer volledig op het onderhouden van haar lichaam en de voorbereiding op een nieuw sportseizoen.