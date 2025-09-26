Irene Schouten en haar man Dirkjan werden in december voor het eerst ouders van een zoontje genaamd Dirk. Onlangs onthulde de voormalig topschaatsster dat de kleine ontwikkelingsproblemen en een ernstige vorm van epilepsie heeft. Ondanks de zware tijden geniet Schouten volop van Dirk. En een hartverwarmende fotoreeks kan rekenen op veel liefde.

"We gaan er alles aan doen om hem zo goed mogelijk te krijgen", verzekerde Schouten, die een "sterk team" vormt met haar man Dirkjan, een paar weken terug tegenover RTL. "We praten veel met elkaar. Ons zoontje is het belangrijkst voor ons, daar geven we alle aandacht aan. Ik kijk naar zijn ontwikkeling en elk stapje dat hij maakt is voor mij een overwinning."

Wat het gezin door de zware tijd heen helpt, is de lach van Dirk. "Op het moment dat hij dat weer deed stonden mijn man en ik te springen. Als hij naar ons lacht, dat is alles", glunderde ze.

'Mijn grote jongen'

Vlak voor het weekend plaatste Schouten vol trots een paar prachtige beelden van haarzelf en zoontje Dirk op Instagram. 'Mijn grote jongen', schreef ze er met een hartje bij. Op de eerste foto staan ze met zijn tweetjes, verder is de hoofdrol vooral voor de kleine. De post kan op likes rekenen van onder anderen (oud-)topsporters Naomi van As, Kjeld Nuis, Femke Kok en Jenning de Boo.

Olympisch handboogschutter Gaby Schloesser noemt Dirk een 'cutie pie'. Nuis laat hartjesogen achter onder de post. 'Wat een heerlijk mannetje, fijn om hem zo vrolijk te zien', reageerde een ander. En: 'Prachtig ventje'. Kortom: een en al liefde voor Schouten en haar zoontje.

Dromen van Goud met Irene Schouten

In Sportnieuws.nl Dromen van Goud gaat drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek met Schouten over haar rol als moeder. "De moederliefde die ik heb... Ik had nooit gedacht dat ik zoveel van iemand kon houden", onthulde Schouten.

In gesprek met Timmer vertelt de gestopte Schouten over haar leven na de sport, het moederschap van haar zoontje Dirk, haar band met Jillert Anema, haar uitdagingen aan het eind van haar topsportcarrière en haar nieuwe avontuur als onderneemster. De aflevering vind je hieronder: