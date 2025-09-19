Op de vorige Olympische Winterspelen was Irene Schouten hét grote succesverhaal. Ze won maar liefst drie gouden plakken en werd de Koningin van Beijing. Inmiddels ziet haar leven er heel anders uit. Ze stopte met schaatsen, werd moeder en is nu een heel ander avontuur begonnen. In gesprek met schaatsicoon Marianne Timmer vertelt ze door welke rollercoaster ze de afgelopen periode ging.

Er is een hoop op haar pad gekomen, dat weet Schouten zelf ook wel. "Binnen anderhalf jaar is er zo veel veranderd", vertelt ze aan Marianne Timmer in de videoserie van Sportnieuws.nl. "In februari 2024 vertelde ik dat ik ging stoppen, toen is alles best snel gegaan."

Ze somt het even op. "Ik werd zwanger, bevallen van een prachtig zoontje. Het moederschap: heel mooi! De moederliefde die ik heb... Ik had nooit gedacht dat ik zoveel van iemand kon houden. En daarna ben ik een eigen onderneming gestart. Ik ben wel van het een naar het écht het andere gegaan."

Pittige zwangerschap

Dat is nogal een understatement, want het ging lang niet allemaal vlekkeloos. Haar zwangerschap was namelijk behoorlijk pittig. DE inmiddels 33-jarige Schouten werd tot tweemaal toe opgenomen in het ziekenhuis vanwege extreme misselijkheid en veel overgeven. Het deed haar terugverlangen naar haar schaatscarrière. "Dan voel je je echt verschrikkelijk. Ik zat in het ziekenhuis en dacht: ik had nu ook lekker op Tenerif kunnen zitten. Lekker trainen, fietsen in de zon. Nu lig ik hier."

Schouten bleef lange tijd erg beroerd. Dat is natuurlijk bijzonder vervelend, maar voor een ex-topsporter ook enorm wennen. "Normaal gesproken had ik invloed op wat ik deed. Als ik een zware training had, wist ik dat ik me niet goed zou voelen. Nu wist ik het echt niet. De arts zei wel dat na een aantal weken de misselijkheid over kan zijn. Ik aftellen natuurlijk, maar er gebeurde vrij weinig. Dat vond ik wel lastig."

Vol energie na bevalling

Na haar 'heel lastige periode' als zwangere vrouw kwam Dirk in december 2024 op de wereld. "Direct nadat de baby er uit kwam, voelde ik me goed. Vol energie", weet Schouten nog. "Heel raar hoe je lichaam dan in elkaar zit."

Met Dirk in het gezin van Schouten en haar man Dirkjan Mak brak er een nieuwe periode in het leven aan van de ex-schaatsster. "Waar ik als topsporter alleen aan mezelf denk: 'zo en zo laat moet ik eten', vergat ik nu zelf te eten. Ik dacht alleen maar: 'zo en zo laat moet ik voeden.' Het is totaal anders."

Zorgen om zoontje Dirk

Schouten vindt het moederschap duidelijk prachtig, maar er zijn ook zorgen. Ze maakte vorige week namelijk bekend dat er een genetische mutatie is ontdekt bij Dirk. Hij kampt met ontwikkelingsproblemen en een ernstige vorm van epilepsie. "Het is heel moeilijk om dat onder controle te krijgen", liet Schouten toen weten. "Het enige wat helpt is het (zware medicijn) prednison." Door de verdrietige situatie moest de olympisch kampioene haar plan om een eigen marathonploeg te starten laten schieten.

Toch zit ze allerminst stil. Samen met haar buurvrouw Susan Bakker begon ze eerder dit jaar het RFRMR, een bedrijf dat gericht is op reformer pilates. "Het is echt totaal anders, maar ik vind het zó leuk. Dat ik helemaal mijn plek en drive heb gevonden. Dat is het ook na een topsportcarrière: wat ga je daarna doen en waar krijg je energie van? Ik ben heel blij dat ik dat nu heb gevonden."

Dromen van Goud met Irene Schouten

In Sportnieuws.nl Dromen van Goud gaat drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek met grote namen uit de schaatswereld. In deze aflevering is Irene Schouten te gast. Zij was op de vorige Spelen de succesvolste Nederlandse schaatsster met liefst drie gouden medailles. In gesprek met Timmer vertelt de gestopte Schouten over haar leven na de sport, het moederschap van haar zoontje Dirk, haar band met Jillert Anema, haar uitdagingen aan het eind van haar topsportcarrière en haar nieuwe avontuur als onderneemster.