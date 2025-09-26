Ze won drie gouden olympische medailles in 2022, maar een jaar later was de carrière van de toen pas 31-jarige schaatskoningin Irene Schouten ten einde. En dat terwijl bijna niemand van haar afscheid wist. In gesprek de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud vertelt ze aan schaatsicoon Marianne Timmer hoe moeilijk ze het vond om haar geheim voor zich te houden. "Achteraf gezien ben ik ze onwijs dankbaar."

Na haar succesvolle Spelen in China wist Schouten: ik ga het van jaar tot jaar bekijken. Daar had ze een aantal redenen voor. De voornaamste was de zorg voor haar moeder, zo vertelt ze in een openhartig gesprek met Timmer. "Ik heb voor de Spelen al een heel traject gehad met mijn moeder die een hersenbloeding had gekregen. We dragen met z'n allen de zorg voor mijn moeder. Ik was altijd degene die weg was."

Irene Schouten voelt zich schuldig

Want Schouten was veelvuldig trainen of moest overal ter wereld wedstrijden schaatsen. "Er moet als topsporter altijd rekening gehouden worden met je. Met dat gevoel was ik een beetje klaar mee. Ik voelde me heel erg schuldig, dat kan ik wel zeggen."

De familie van Schouten begreep het standpunt van de schaatsster wel, al hadden ze het ook prima gevonden als Schouten nog iets langer doorging. Zelf vond ze het ook wel mooi geweest. "Ik was echt eens toe aan iets anders, ook tegenover mijn partner." Uiteindelijk kwam het moment van stoppen aan het eind van schaatsjaar 2023/2024. Dat wist op dat moment echter bijna niemand.

Afscheid nog even stilhouden

Man Dirkjan, familie, vriendinnen, trainers Jillert Anema en Arjan Samplonius en de hoofdsponsor wisten dat Schouten wilde stoppen. Zij hadden echter een eis: "We willen dat je het nog tegen niemand zegt. Ze willen niet dat er chaos onstond bij het team of in de media. Ik wilde het eerder naar buiten brengen. Achteraf gezien ben ik ze onwijs dankbaar."

Vertrouwelingen van Schouten wisten dat het nieuws er aan zat te komen, maar niet iedereen. Al haar ploeggenotes gingen er vanuit dat ze nog wel door zou gaan. Vooral met één iemand had Schouten een speciale band: Marijke Groenewoud. Ook zij wist van niets en dat vond Schouten maar lastig.

"Tegenover Marijke vond ik dat écht niet leuk. Maar, de sponsors en trainers zeiden dat het beter was." Uiteindelijk vond de drievoudig olympisch kampioene een compromis, vlak voordat het nieuws wereldkundig werd.

Tranen in de ogen

"Vlak voordat het naar buiten ging, heb ik 's ochtends vroeg op de deur geklopt. 'Marijke, ik moet je iets vertellen. Ik ga stoppen met schaatsen'. Ze moest toen nog een beetje wakker worden, maar daarna gingen we naar het ontbijt en kregen zij en de ploeggenoten allemaal tranen in de ogen."

Carrière vol successen voor Irene Schouten

Schouten mag terugkijken op een enorm succesvolle schaatsloopbaan. Ze won olympisch goud op de 3000 en 5000 meter én de massastart. Daarnaast was ze acht keer winnares bij de WK afstanden en vijfmaal bij de EK afstanden. Ook werd ze een keer wereldkampioene allround. Kort na haar afscheid werd ze zwanger. In december beviel ze van een zoontje Dirk. Daarna maakte ze nog plannen om terug te keren met een marathonploeg, maar de gezondheid van haar zoontje laat dat niet toe.

Dromen van Goud met Irene Schouten

In Sportnieuws.nl Dromen van Goud gaat drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek met grote namen uit de schaatswereld. In deze aflevering is Irene Schouten te gast. Zij was op de vorige Spelen met liefst drie gouden medailles de succesvolste Nederlandse schaatsster. In gesprek met Timmer vertelt de gestopte Schouten over haar leven na de sport, het moederschap van haar zoontje Dirk, haar band met Jillert Anema, haar uitdagingen aan het eind van haar topsportcarrière en haar nieuwe avontuur als onderneemster.