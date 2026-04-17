Een momentje van onoplettendheid is Jake Paul duur komen te staan. De Amerikaanse boksinfluencer werd namelijk op heterdaad betrapt door zijn verloofde Jutta Leerdam, die recht voor zijn neus zat op dat moment. Paul wist meteen dat hij schuldig was... De topschaatsster keek lachend toe.

Het verloofde stelletje reisde af naar New York, nadat ze de afgelopen dagen op het landgoed van Paul verbleven op Puerto Rico. De reden was werk gerelateerd, voor de Amerikaan dan. Daar steunde Leerdam hem bij, waar hij op zijn beurt de topschaatsster naar goud schreeuwde op de Olympische Winterspelen in Milaan afgelopen februari.

Boksevenement Jake Paul

Paul is mede-oprichter van bokspromotor Most Valuable Promotions (MVP). Donderdag waren de wegingen en persconferenties voor de gevechten van vrijdag. Dan verdedigt Shadasia Green uit de Verenigde Staten haar wereldtitels in het supermiddengewicht. Zij zet haar belts in de WBA en WBO op het spel tegen de Nieuw-Zeelandse Lani Daniels.

Paul was met zijn verloofde aanwezig in het iconische Madison Square Garden Theater. Daar kreeg hij de microfoon onder zijn neus geschoven door zijn zakenpartner Nakisa Bidarian. Maar de excentrieke verloofde van Leerdam stond flink te dagdromen.

Jutta Leerdam betrapt Jake Paul

Tijdens het gesprek begon hij over Leerdam, die in het publiek zat. Dat leverde smakelijke beelden op. De topschaatsster en haar metgezellen barstten in lachen uit tijdens het praatje van Paul. "Wanneer je verloofde je betrapt tijdens een live uitzending terwijl hij het over je heeft!", schreef MVP bij de foto's die ze op Instagram deelden. Op het andere beeld keek Paul met een brede grijns toe.

Met de relatie lijkt het dus wel goed te zitten. Juicekoningin Yvonne Coldeweijer beweerde onlangs anders. Het leek er op dat Paul lucht kreeg van die woorden, want via X deelde hij een fel bericht: "Ik zie dat de Nederlandse media liegen over mijn verloofde Jutta en ik. Er wordt de afgelopen jaren zoveel onjuiste informatie over Jutta verspreid. Het moet stoppen."

'Onwerkelijke mijlpaal' voor Jutta Leerdam

Tijdens haar bezoek aan de VS werd de 27-jarige Leerdam verrast door een wereldberoemd tijdschrift. Forbes plaatste haar in de 30 under 30. Dat zijn dertig mensen die op hun dertigste of jonger iets bijzonders hebben gedaan. "Het is het jaar dat dromen uitkomen", reageerde Leerdam enthousiast.

Leerdam won natuurlijk goud op de Winterspelen in Milaan en bouwde aan een imperium op haar socials. De grote vraag is hoe haar verdere carrière eruit ziet. Leerdam hakt deze zomer de knoop door of ze doorgaat als topschaatsster.