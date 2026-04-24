Jake Paul heeft dankzij zijn relatie met Jutta Leerdam een nieuwe kant van zichzelf aan de wereld kunnen laten zien. Dat zegt zijn moeder Pam Stepnick. Ze is zich er ook van bewust dat haar zoon een duidelijk toekomstbeeld heeft in zijn relatie. "Omdat ze hebben gezien wat er gebeurt als het niet werkt."

Volgens Stepnick doorbreekt Leerdam de 'act' die Paul soms speelt in de media. Steeds vaker laat hij de niet zo stoere kant van zichzelf zien. Dat gebeurde bijvoorbeeld na de gouden race van de topschaatsster op de olympische 1000 meter in Milaan.

"Ik denk dat Jake recent dat patroon doorbreekt, dankzij jutta en de Olympische Spelen en de manier waarop hij reageerde en hoe emotioneel hij was. Hoe dat werd afgebeeld in het nieuws laat zien dat hij een heel groot hart heeft", zegt Stepnick in de podcast The Bossticks.

"Ik denk dat Jutta heeft geholpen om mensen dat te laten begrijpen", vervolgt ze. "Hij behandelt haar zo lief en zij laat dat ook zien op haar Instagram." Ze denkt dat het beeld van de onverschillige Paul is ontstaan door zijn carrière als bokser.

"Hij staat in de ring en gedraagt zich als een idioot. Hij maakt zijn tegenstander boos met buitensporige uitspraken. Dat is een act, het is een spel. Zo is hij niet als je hem ontmoet in het echt. Hij is lief, schattig, heeft een groot hart en wil altijd andere mensen helpen. Mensen hebben dat totaal niet door", vertelt de 54-jarige.

Monogamie

Haar zoons, Jake en Logan, werden in het verleden ook weleens afgeschilderd als womanizers. Volgens Stepnick hebben ze ook zeker genoeg gedatet in het verleden. Maar die periode hebben ze nu helemaal achter zich gelaten. "Ze willen een vrouw, kinderen en een familie. Dat maakt me zo gelukkig. Omdat ze gezien hebben wat er gebeurt als een huwelijk niet werk", aldus Stepnick, die zelf in 2005 is gescheiden van de vader van Jake en Logan, Greg Paul.

"Zij willen dat echt diep in hun hart." Dat geldt ook voor monogamie. Zowel Jake als Logan heeft daar volgens Stepnick een duidelijke mening over. "Daarover gesproken: dat is misschien niet altijd makkelijk geweest, maar het is wat zij willen. Ze willen zo'n sterke relatie."