De Nederlandse topschaatsers zijn weer begonnen aan de voorbereidingen op het olympische schaatsjaar, maar dat betekent niet dat er geen tijd is voor ontspanning. Het schaatskoppel Joy Beune en Kjeld Nuis besloot er een romantisch avondje van te maken, maar niet alles ging volledig volgens plan.

Het duo is volop in training en dat was woensdag niet anders. Beune deelde beelden vanuit Thialf, maar later op de dag schakelde het stel samen af. Ze besloten om romantisch een hapje te gaan eten.

'Daar gaat -ie'

Beune liet via Instagram wat mooi opgediende gerechten zien. Het etentje werd afgesloten met onder meer marshmellows, maar daar ging het mis. Het door het vuur verwarmde dessert smolt als sneeuw voor de zon en viel dus uit elkaar. Het leverde in ieder geval vermakelijke beelden op. "Daar gaat -ie", roept Nuis nog uit terwijl zijn toentje in het vuur belandt. Beune vat het via Instagram kort en bondig samen. "Roosteren van marshmallows gaat fout."

i Kjeld Nuis en Joy Beune hebben moeite met de marshmellows © Instagram

Nuis en Beune al jaren samen

Beune en Nuis zijn een van de bekendste sportkoppels van Nederland. De twee zijn al sinds 2019 een setje. Ze leerden elkaar natuurlijk kennen door het schaatswereldje. in 2019 waren ze zelfs teamgenoten. Inmiddels zit Beune op haar plek bij Team IKO en rijdt Nuis voor Team Reggeborgh. Beune tekende eerder dit jaar nog een megacontract waardoor ze tot en met de Winterspelen van 2030 aan het team verbonden bljift.

Prachtig seizoen voor Joy Beune

Beide topschaatssters hopen over ongeveer driekwart jaar te schitteren in Milaan. In Italië staan dan de Winterspelen van 2026 op het programma. Vooral Beune is zeer kansrijk voor een gouden medaille. Ze besloot het voorbije schaatsseizoen op de mooist mogelijke wijze. Op de WK afstanden won ze immers drie gouden plakken. Beune (26) was de beste op de 1500 meter, de 3000 meter en de ploegenachtervolging.

Voor Nuis waren de resultaten minder aansprekend. Hij verwondde zichzelf vlak voor het WK en kwam mede daardoor niet verder dan de zevende (1000 meter) en zesde (1500 meter) plaats. Nuis hoopt zich ook te kwalificeren voor de Spelen. Hij won op de vorige Winterspelen namelijk gouden plakken. In 2022 en 2018 was hij de beste op de 1500 meter, terwijl hij in 2018 ook goud op de 1000 meter won.

Eind december kunnen de Nederlandse schaatsers zich plaatsen voor het toernooi. De Winterspelen beginnen op 6 februari en duren tot en met 22 februari.

Sportnieuws.nl sprak in Thialf met Joy Beune, die net als vele andere collega's weer eens op het ijs stond. Check het interview, waarin ook het opvallende besluit van haar schaatsvriendin Robin Groot ter sprake kwam, hieronder.