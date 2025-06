Een video van topschaatser Kjeld Nuis is opnieuw opgedoken op sociale media. Een account met bijna 30 miljoen volgers plaatste de emotionele beelden van de Nederlander, die een fantastische prestatie neerzet.

Het gaat om oude beelden van de schaatser in Savalen, Noorwegen. Daar deed hij op 17 maart 2022 een recordpoging om zo veel mogelijk snelheid te maken op het ijs. "Je voelt de emotie", is het bijschrift bij de video die geplaatst werd op het Instagramaccount van Red Bull.

Topschaatser Kjeld Nuis zoekt verkoeling op met zijn zoontje en gelooft hem niet: 'Nee nee..' Kjeld Nuis heeft net als andere Nederlanders gemerkt en gevoeld dat het deze zaterdag zeker niet koud is. Op diverse plekken in Nederland loopt het kwik op tot boven de 30 graden Celsius en dat maken we toch niet heel vaak mee. Nuis en zijn zoontje hebben gelukkig een oplossing paraat om te kampen met de hitte.

Terwijl Nuis achter een auto aan schaatst op het ijs, onder een soort glazen koepel die de wind tegenhoudt, wordt er ook commentaar gegeven door Erben Wennemars. De 35-jarige wordt naar een snelheid van wel 100 kilometer per uur geschreeuwd.

"95, 96, fantastisch. Kom op Kjeld, doe het", klinkt het commentaar van de oud-topschaatser. "Dit is het, 100", wordt er geschreeuwd. "Go, go, go."

Joy Beune verrast door besluit van schaatsvriendin: 'We gaan haar wel missen' Topschaatsster Joy Beune kende een fenomenaal seizoen, waarin ze onder meer drie keer wereldkampioen werd op de WK afstanden. Ze was hét uithangbord van Team IKO-X2O. Bij die ploeg vond voorafgaand aan het nieuwe seizoen een zwaar verlies plaats voor Beune.

Record

Nuis kroonde zich tot snelste schaatser ter wereld door 103 kilomter per uur aan te tikken. Na afloop daarvan zie je hem in het filmpje uitgeput op het ijs liggen. "Holy f*ck", is het enige wat hij nog uit kan brengen.

Eén jaar na het record hadden de beelden wereldwijd al 400 miljoen weergaven opgeleverd. Nuis vertelde zelf dat hij de video ook "wel honderd keer had gezien". Maandag plaatste Red Bull het nogmaals, en dat zagen nog eens 3 miljoen mensen.

Bijzondere trip

Voor Nuis was het record extra emotioneel vanwege het overlijden van zijn opa een week eerder. Ik had een sterke band met hem dus mijn verdriet zat nog hoog", zei hij daarover. "Ik had nog geen meter geschaatst en vond het al zo’n bijzondere ervaring. Het gevoel van zo’n hoge snelheid bereiken komt nog niet eens als eerste naar boven bij mij als ik terug denk aan mijn wereldrecord. Ik denk eerder terug aan de bijzondere trip er naar toe; het totaalplaatje telt echt voor mij."