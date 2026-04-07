Nu de temperaturen in Nederland richting de twintig graden gaan, voelt het schaatsseizoen plotseling als heel lang geleden. De Nederlandse schaatsers genieten momenteel dan ook allemaal van hun welverdiende vakantie na een intens olympisch jaar. Zo zijn Joep Wennemars en Suzanne Schulting samen afgereisd naar de 'stad van de liefde' om de zinnen te verzetten.

Schulting en Wennemars vormen één van de vele koppels in de schaatswereld en dus brengen ze momenteel zoveel mogelijk tijd samen door. Dat doen ze momenteel niet in Nederland, maar in het buitenland. De ploeggenoten van Team Essent zitten samen namelijk in Parijs.

Daar kan het koppel zich in de 'stad van de liefde' natuurlijk erg goed vermaken. Dat doen ze dan ook, zo blijkt uit een foto die Wennemars op zijn Instagram heeft gedeeld. Daarop is te zien dat hij met Schulting ergens in Parijs romantisch uit eten is. De schaatser zet ook een hartje bij de foto van zijn vriendin.

Schulting en Wennemars hebben het vrij druk met het vieren van hun vakantie, want onlangs waren ze nog op een hele andere bestemming. Het koppel bracht namelijk ook enige tijd door in Zuid-Afrika.

Gemengde gevoelens na olympisch jaar

Voor zowel Schulting als Wennemars zal het afgelopen seizoen er eentje zijn van gemengde gevoelens. Schulting deed zowel op de langebaan als in het shorttrack mee aan de Spelen, maar op beide disciplines kwam ze niet in de buurt van de medailles. Ook was er veel te doen om haar rol in de Nederlandse shorttrackploeg in Milaan. Schulting had gehoopt mee te mogen rijden in de relay, maar bondscoach Niels Kerstholt gaf de voorkeur aan Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap.

Schulting sloot het seizoen uiteindelijk echter fantastisch af, want ze kroonde zich op de langebaan tot Nederlands kampioene sprint. Door die titel mocht ze ook meedoen aan het WK en daar werd ze knap tweede achter de oppermachtige Femke Kok.

Wennemars reed het hele seizoen goede uitslagen en wist zich op liefst drie afstanden voor de Winterspelen te plaatsen. Daar was hij op de 1000 meter op weg naar een medaille, maar dat zat er net niet in doordat zijn tegenstander hem op de laatste kruising in de weg reed. Op de 1500 meter werd hij vervolgens ook vierde en dus moest hij Milaan zonder medaille verlaten. Ook op de WK sprint eindigde Wennemars net naast het podium.