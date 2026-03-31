Het is misschien wel de grootste sportieve domper van 2026: de dramatische 1000 meter van Joep Wennemars op de Olympische Spelen in Milaan. Hij leek hard op weg naar een toptijd en een medaille, maar werd op de laatste kruising gehinderd door zijn tegenstander. Dat zorgde voor een hartverscheurend moment. Ook in de dagen daarna gebeurde er iets waar de hoofdpersoon behoorlijk van schrok.

Iedereen weet het nog goed. Op de olympische duizend meter reed Wennemars geweldig, totdat Lian Ziwen hem hinderde op de laatste kruising. Weg toptijd, weg medaille. De frustratie was enorm bij Wennemars, die vervolgens enorm veel steun kreeg uit het hele land. In een documentaire op YouTube van zijn ploeg Team Essent merkt de topschaatser op dat er ook bij hem iets bijzonders gebeurde.

"Ik ben best geschrokken van het feit dat de steunbetuigingen die ik heb gehad me best hebben geraakt. Ik had niet verwacht dat het me zo zou raken." Na het incident toonde Wennemars al veel waardering voor al het medeleven, maar daar doet hij nu nog een schepje bovenop. "Dat heeft me erg goed gedaan en dat had ik niet gedacht. Daar ben ik het publiek eeuwig dankbaar voor. Ik hoop dat mensen dat voor de toekomst vast kunnen houden, want ik hoop nog heel veel mooie dingen te kunnen laten zien."

Suzanne Schulting onder de indruk

Wennemars' vriendin Suzanne Schulting zag het op de Spelen misgaan in het stadion en is ook onder de indruk van de massale steun voor haar vriend. "Als je kijkt hoeveel mensen achter Joep stonden, hoe gesteund hij zich voelde. Dat is ook wel iets heel moois en bijzonders, maar de Spelen waren ook bijzonder. Alle Nederlanders op de tribune, je kwam het middenterein al op en helemaal gek en juichen. Dat zijn dingen die je niet snel gaat vergeten."

Na zijn dramatische 1000 meter reed Wennemars nog een 500 en 1500 meter. Hij verliet de Spelen zonder medailles, maar toch overheerst naast de teleurstelling ook trots. "Voor mij draaiden de Olympische Spelen om het laten zien wat ik kan, op het juiste moment. Dat is me tot twee keer toch écht gelukt, daar ben ik heel erg trots op. Zeker na de tegenslag op de 1000 meter, toen heb ik me op de 1500 meter kunnen revancheren."

De 'supertrotse' Wennemars erkent wel dat het ontbreken van een plak 'heel veel pijn' doet. "Natuurlijk had ik graag die medaille gewild en met een big smile naar huis gegaan." Het mocht voor Wennemars niet zo zijn in het toch al meeslepende schaatsseizoen. "Mensen willen graag spektakel en een bloedbad zien. Dat is het dit seizoen geworden. Ik denk dat is gebleken dat schaatsen ongelooflijk veel teweegbrengt. En dat het veel in beweging brengt. dat mensen er wat van vinden en dat is het levende bewijs dat het waarde heeft."

