Het was het schaatsseizoen wel. Met meerdere WK's, veel World Cups, een EK, een zenuwslopend olympisch kwalificatietoernooi en een meeslepende Olympische Spelen gebeurde er een hoop. Dat had de nodige weerslag op Suzanne Schulting, die na het seizoen openhartig spreekt over de afgelopen periode.

De topschaatsster van Team Essent is nogal wat gewend door haar ervaring, maar laat in een speciale documentaire van haar schaatsteam weten dat het seizoen haar niet in de koude kleren is gaan zitten. Vooral de Spelen waren enorm meeslepend voor Schulting. "Ik heb het wel als intens ervaren, ja."

'Heftig en heel erg verdrietig'

Dat is ook niet zo vreemd. Schulting combineerde het langebaanschaatsen voor het eerst met shorttrack. Op de 1000 meter langebaan kwam ze niet verder dan een ereplaats en bij de 1500 meter shorttrack viel ze in de halve finale. De gedroomde Spelen waren het niet, al heeft ze uit bepaalde zaken wel voldoening gehaald. "Ik heb wel kunnen genieten in Milaan, maar eigenlijk vooral omdat ik me zo goed voelde tijdens trainingen op het ijs. Dat was heel erg genieten, ik heb genoten van de aanloop naar de wedstrijd toe. Maar er is veel gebeurd, dat is heftig en heel verdrietig."

Daarmee doelt Schulting onder meer op het sportieve drama van haar vriend Joep Wennemars, die op de 1000 meter werd gehinderd door zijn tegenstander en zo een zeker lijkende medaille in rook zag opgaan. De Spelen vielen dus sportief gezien tegen, al sloot Schulting het jaar sterk af met zilver op de WK sprint en een nationale sprinttitel. "We zijn dit seizoen van de ene emotie naar de andere gevolgen. Van teleurstelling, naar vreugde, naar wéér teleurstelling en vreugde. Er is gewoon heel veel gebeurd. Ik zou het honderd procent een rollercoaster noemen."

Aan het einde van de documentaire kreeg Schultling de vraag waar ze het meest trots op is. Daar hoeft ze niet al te lang na over te denken. "Dat ik na veel twijfels en tegenslagen het voor elkaar heb gekregen om er te staan, ook aan het einde van het seizoen. Het is een lang en zwaar seizoen geweest, een olympisch seizoen is niet niks. Dat het is gelukt, daar ben ik wel mega trots op."

Bekijk hier de documentaire waar naast Schulting ook onder meer coach Jac Orie en Team Essent-boegbeelden Joep Wennemars, Chris Huizinga en Angel Daleman aan het woord komen