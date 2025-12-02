Erben Wennemars schuift wekelijks aan bij talkshow RTL Tonight om de sportweek te bespreken, maar deze keer heeft hij kwaad bloed gezet. AD-columniste Angela de Jong haalt dinsdag keihard uit naar de voormalig topschaatsster.

Wennemars schoof zondag ook weer aan bij de dagelijkse talkshow van RTL voor zijn wekelijks rubriek 'de held, de hufter en de hartjes'. Hij licht daarvoor een aantal personen uit de sportwereld uit die de credits verdienen of juist niet. Wennemars mengt zich echter af en toe ook in andere gesprekken en liet zich onder meer kritisch uit over afslankinjecties. Die zijn de laatste tijd erg populair onder beroemdheden om snel af te vallen.

Dat is tegen het zere been van De Jong, die een maand geleden via haar column onthulde dat zij juist 'dat spul' gebruikt. "Dat hier opschrijven voelde als uit de kast komen. Ik gaf daarmee toe dat het mij al jaren niet lukt om op eigen kracht een paar kilo af te vallen, ondanks veelvuldig sporten en allerlei diëten", schrijft ze dinsdag in haar column.

'Professor dokter' Wennemars

Daarna opent ze de aanval op Wennemars na zijn kritiek op die middelen: "De gemakzuchtige en hypocriete oordelen van anderen kunnen we echt missen als kiespijn. Zoals die van de weledelgeleerde professor dokter Erben Wennemars zondagavond in RTL Tonight. Die moest even laten weten dat hij fel tegen afslankinjecties is en dat hij het jammer vindt dat juist een kok als Herman den Blijker niet het goede voorbeeld gaf met gezonde voeding."

De Jong confronteert de voormalig topschaatser vervolgens nog met een actie uit het verleden: "Dat zegt dan de schaatser die jarenlang reclame maakte voor dure vitaminesupplementen die zogenaamd essentieel waren voor soepele spieren en gewrichten, maar die volgens artsen en hoogleraren 'pure geldklopperij' waren. Had ik het woord hypocriet al genoemd?"

Sportieve Wennemars

Zelf heeft Wennemars overigens weinig last van overtollige kilo's. Hij mag dan al lange tijd gestopt zijn als topsporter, maar slooft zich nog geregeld uit. Wennemars loopt af en toe marathons en is de laatste tijd ook heel vaak te vinden bij Hyrox-wedstrijden. Afgelopen weekend nog deed hij mee in Utrecht.