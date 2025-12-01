Erben Wennemars baalt enorm dat de NOS gaat bezuinigen op een fors aantal sportprogramma's. De oud-topschaatser haalt aan hoe veel geld het kost om via alle streamingsdiensten de sport te bekijken en hij vindt het een kwalijke zaak dat veel sporten van de publieke omroep verdwijnen.

De NOS maakte vorige week bekend dat er forse bezuinigingen doorgevoerd worden en dat dit direct invloed heeft op de sportprogrammering van de omroep. Zo trekt de omroep aan het eind van dit voetbalseizoen de stekker uit praatprogramma Studio Voetbal en is het in 2027 ook klaar voor Andere Tijden Sport. Chef sport van de NOS Xander van der Wulp stelde dat ook de traditionele samenvattingenuitzending van de NOS niet onaantastbaar is.

'Dit gaat me echt aan het hart'

In de nieuwste uitzending van RTL Tonight vertelt Wennemars vol teleurstelling over het bezuinigen op sport bij de publieke omroep. "Het is de goedkoopste manier om sport te laten zien aan de mensen. Dit gaat me echt aan het hart. Wij denken: sport komt wel ergens terecht en mensen blijven dat zien, zoals Formule 1 bij Viaplay, Europees voetbal bij Ziggo Sport en de Eredivisie bij ESPN. Maar ik heb even gekeken: dat kost samen 51 euro per maand, dus 600 euro per jaar. Het is heel duur", bekijkt de oud-topschaatser het kostenplaatje voor de streamingsdiensten.

Voor Wennemars voelt het in ieder geval niet goed dat NOS juist op de sportsector heeft besloten te bezuinigen. "Het is echt jammer dat dit soort dingen bij de publieke omroep weggaan. Dat is ook erg voor de sport. De Olympische Spelen blijven natuurlijk bestaan, maar de NOS moet in de vier jaar daartussen ook al die sporten laten zien."

Schaatsen

Wennemars is zelf elke zondag bij RTL Tonight te zien als vaste duider van het sportweekend. Daarnaast doet hij ook bij de NOS analysewerk bij het schaatsen. Het is volgens de NOS Sport-baas ook maar de vraag of de schaatsuitzendingen bij de NOS zo blijven zoals fans gewend zijn.

Erben Wennemars

Wennemars is naast zijn tv-werkzaamheden ook nog altijd een fanatiek sporter. Zo voltooide hij dit weekend nog in zijn eentje de HYROX in Utrecht. Zijn zoon Niels Wennemars deed voor zijn Instagram verslag met zijn camera en zag zijn vader het parcours in een knappe tijd van 1.05:25 voltooien.