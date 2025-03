Zwangere Ireen Wüst op de vingers getikt na ongekend Nederlands succes: 'Doe voorzichtig!'

Ireen Wüst was vrijdagavond getuige van een stukje Nederlandse sportgeschiedenis. Jenning de Boo en Femke Kok werden wereldkampioen op de 500 meter. Het was voor het eerst dat dat Nederland lukte. Uiteraard moest dat gevierd worden.

Met name de wereldtitel van De Boo was enigszins verrassend te noemen. De Amerikaan Jordan Stolz was namelijk de afgelopen twee jaar wereldkampioen op de sprint en won ook het overgrote deel van de World Cups dit seizoen. Toch snelde de boomlange Nederlander in een baanrecord naar het goud.

'Doe voorzichtig'

Wüst krijgt in de NOS Schaatspodcast de vraag hoe zij de gouden race van De Boo heeft beleefd. "Ik stond zelfs te springen op het middenterrein", reageert de schaatsgrootheid op de vraag of ze ook zo hard geschreeuwd heeft om de zege van haar landgenoot. "Te springen?", vraagt presentator Sebastiaan Timmerman zich af. "Je bent zwanger hè, doe voorzichtig aan", zegt hij gekscherend. "Komt goed", lacht Wüst, "maar dit was het meer dan waard."

Begin 2025 maakte Wüst bekend haar eerste kindje te krijgen samen met oud-schaatsster Letitia de Jong. Lang was onduidelijk wie de baby draagt, maar door het onderonsje in de podcast is nu helder dat het om Wüst gaat. "Hoe mooi zou het zijn als je je eigen kinderen mag hebben? Dat zou voor mij meer wegen dan die gouden plakken", vertelde Wüst ooit over haar kinderwens.

Lof voor De Boo

De Boo kwam als laatste in actie en startte vals. Desondanks kwam hij winnend over de streep. "Eigenlijk zeggen we dan altijd dat het niet meer kan. Als je in de laatste race vals hebt, dan ligt de race helemaal stil. Dan sta je met nog meer druk aan de start. Na die tweede start was gewoon alles eigenlijk perfect. Echt perfect", oordeelt Wüst.

"Dit is waar het hele seizoen om gaat, hier hebben de schaatsers het het hele jaar over. Dit is hét toernooi van het jaar, hier wil je wereldkampioen worden. Dan zijn al die World Cups hartstikke leuk, maar dit maakt of kraakt je seizoen eigenlijk. En het dan zo doen op het moment suprême... dat geeft veel vertrouwen voor volgend jaar", zegt Wüst doelend op de Olympische Spelen van 2026.

