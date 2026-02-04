Schaatstalent Angel Daleman heeft zich niet geplaatst voor de Olympische Spelen. Hierdoor heeft de achttienjarige sensatie genoeg tijd om hard te racen op een andere baan, namelijk op het circuit van Zandvoort. Daar laat ze haar racekunsten zien met Tom Coronel.

Daleman kende eind december een teleurstellend OKT. Waar ze aan het begin van het seizoen nog startbewijzen binnen hengelde voor de World Cups, lukte het haar niet om zich te plaatsen voor de Spelen.

'Wat een ervaring'

De achttienjarige schaatssensatie was zichtbaar geëmotioneerd nadat ze zich niet kwalificeerde voor Milaan. Gelukkig heeft ze nu genoeg vrije tijd om zich te focussen op andere hobby's, en dat doet ze dan ook. Woensdag deelde Daleman namelijk dat ze samen met de bekende coureur Tom Coronel in een raceauto rondes aan het rijden was over het circuit van Zandvoort.

"Super leuke verrassing. Ik mocht samen met Tom Coronel racen op het circuit van Zandvoort. Wat een ervaring", zo schreef Daleman bij haar Instagrambericht. In een video die de schaatsster deelt, is te zien dat Coronel onder de indruk is van de racekunsten van Daleman. "Dit gaat gewoon hartstikke goed. Van de schaats in de raceauto. Goed bezig", zo zegt hij.

Reacties van collega-schaatsers

Ook de collega-schaatsers van Daleman reageren enthousiast op de racende beelden van de rijdster van Team Essent. "Gasss", zo reageert Jenning de Boo, terwijl Meike Veen schrijft: "Vettt." Ook Kjeld Nuis reageert met een emoji met hartjesogen.

Max Verstappen is dit jaar ook weer te aanschouwen op het circuit van Zandvoort. De Grand Prix van Nederland wordt verreden van 21 augustus tot en met 23 augustus. Het wordt dan voorlopig de laatste keer dat er een Formule 1-race wordt verreden op Nederlandse bodem.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.