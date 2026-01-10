Angel Daleman had op de 500 meter tijdens de EK afstanden gehoopt om revanche te nemen op het mislopen van de Olympische Spelen, maar dat lukte niet. Sterker nog: de race werd een mislukking. Daleman kwam hard ten val en kon een klein scheldwoord niet onderdrukken in het interview na afloop.

Op de 500 meter liep de race van Daleman door een foutje op de eerste meters al meteen in de soep. Op het eerste rechte stuk ging ze onderuit. "Ik had een missertje bij de start. Daardoor was ik denk ik te gretig en zo klapte ik op m'n buitenkant. En dan is het klaar", concludeert ze na haar valpartij op de NOS.

Geen last van val

Het was de voorlaatste rit en door die val van Daleman liep de laatste race op die afstand wat vertraging op. Daleman nam in haar val namelijk een kastje van de tijdswaarneming mee. Dat wist ze zelf overigens niet. "Oh jezus. Nee, daar had ik geen last van." Fysiek had ze ook geen last van haar val. "Helemaal heel." Daleman wil er daarom ook maar niet te zwaar aan tillen. "Zoiets kan gewoon gebeuren. Het hoort er bij."

Nieuwe tik na mislukt OKT

Daleman zit echter wel in de hoek waar de klappen vallen. De 18-jarige liep de Spelen mis omdat ze te kort kwam op de 500, 1000 en 1500 meter en zich niet wist te plaatsen. Dat zorgde voor flink wat tranen bij de tiener. De verslaggever merkt op dat deze EK afstanden, waar Daleman alleen de 500 rijdt, ook niet lopen zoals gehoopt. "Ja, dit is wel echt heel kut", stelt ze, waarop de verslaggever zegt. "Zullen we daar maar mee afsluiten dan?"

