De ontgoocheling was groot bij Angel Daleman na haar optreden op de EK afstanden, kort na een slopend Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT). Volgens schaatslegende Marianne Timmer is dat gevoel volkomen logisch. Zij herkent die mentale klap maar al te goed uit haar eigen carrière.

Timmer ging daar dieper op in in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl podcast Dromen van Goud. Volgens de tweevoudig olympisch kampioene moet vooral de impact van het OKT niet worden onderschat. "Dat is zó’n lading geweest", legde ze uit. "Je werkt daar jaren naartoe. Het voelt als een kleine Olympische Spelen."

Het verschil tussen wel of geen ticket?

Na de 500 meter op het OKT ontstond de vraag of de val van Jutta Leerdam tijdens de rit tegen Daleman invloed heeft gehad op haar optreden. Het 18-jarige schaatstalent zal dat moment ongetwijfeld hebben waargenomen, maar of ze er daadwerkelijk last van had, plaatst Timmer duidelijke kanttekeningen bij. "Je ziet zo’n val wel in je ooghoeken, maar ik denk niet dat dat haar de kop heeft gekost. Misschien een paar honderdste, maar niet het verschil tussen wel of geen podium", merkt Timmer op, wat dus niet het verschil tussen wel of geen olympisch ticket had gemaakt.

Om haar punt te onderbouwen, haalde Timmer herinneringen op aan haar eigen carrière. Tijdens de Olympische Spelen van 1998 in Nagano maakte zij iets soortgelijks mee. "Ik schaatste toen ook tegen iemand die onderuitging. Je ziet dat wel, maar ik zat zó in mijn eigen zone en focus dat ik er geen hinder van had. Als je echt met je eigen race bezig bent, blijft de aandacht bij jezelf."

'Haar tijd gaat zeker nog komen'

Volgens Timmer sluit de vermoeidheid die Daleman zelf benoemde na de EK afstanden aan bij wat veel schaatsers ervaren na het OKT. Veel rijders, waaronder ook Daleman, voelden zich lichamelijk uitgeput na zo’n piekmoment. "Iedereen stond zó strak van de spanning", aldus Timmer. "Er hangt zoveel vanaf, met maar een paar startbewijzen en heel veel goede schaatsers. Dan is het heel logisch dat je erna even moet bijkomen."

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Daarmee kijkt Timmer vooral vooruit naar de toekomst van Daleman. De achttienjarige schaatsster heeft volgens haar al laten zien dat ze op jonge leeftijd kan meekomen met de top. "Het was natuurlijk mooi geweest als ze nu al naar de Spelen had gekund", erkent Timmer. "Dat snap ik heel goed. Maar ze is nog superjong en heeft al hele mooie dingen laten zien. Haar tijd gaat zeker nog komen."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.