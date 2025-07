Het is het seizoen van de Olympische Winterspelen voor de Nederlandse topschaatsers. Zij zijn dan ook al druk in voorbereiding. Toch is er zo nu en dan ook nog tijd voor ontspanning. Zo is schaatskoppel Angel Daleman en Beau Snellink samen op vakantie naar de zon. Dat levert romantische plaatjes op.

Ze delen samen een foto op Instagram, waarbij ze op een handdoekje zitten in de zonovergoten zon in Spanje. Daleman krijgt een kusje op de wang van Snellink. Opvallend genoeg zijn ze beiden gehuld in het rood, waardoor het ook een scène uit Baywatch kan zijn. De achttienjarige schaatssensatie Daleman lijkt in ieder geval volop te genieten van het moment, ze straalt van oor tot oor.

Lovende reacties

Tussen al het trainen - of relaxen - door vonden collega-schaatsers tijd om te reageren op het vakantiekiekje van Dalemen en Snellink. "Ahw", schrijft Pien Hersman, die uitkomt voor Team IKO-X2O. Sanne in 't Hof, Marieke de Vries, Meike Veen en Martine Ripsrud laten liefdevolle reacties achter.

Nog niet samen huis

Momenteel woont Snellink wel samen met een collega, maar niet met Daleman. Dat onthulde hij in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Hij deelt een huis met Lars Woelders, die deel uitmaakt van de marathonploeg van Team Essent. "Ik zou prima ook met Angel samen kunnen wonen, dat zit allemaal hartstikke koek en ei. Maar ik woon momenteel samen met Lars", sprak Snellink. "En ik woon gewoon hartstikke prettig met hem samen."

Daleman komt wel vaak langs. "Dus eigenlijk zijn we met name met zijn drieën in huis", merkte hij op. "En het is gewoon hartstikke leuk met zijn drieën. Ik vind het hartstikke leuk om samen met Lars te wonen. Dat is echt een topaanvulling voor mij. Het geeft me ontspanning en het is ook gezellig."

Band gaat al heel ver terug

Bij de WK afstanden eerder dit jaar maakten Daleman en Snellink hun relatie wereldkundig. De schaatssensatie deed dat voor de camera van Sportnieuws.nl

Wereldkampioene Angel Daleman (17) is verliefd én bijna jarig Ondanks een wat teleurstellende laatste race van het seizoen kan Angel Daleman terugkijken op een bijzonder mooie winter. En niet alleen op het ijs, maar ook daarbuiten is ze heel gelukkig.

Maar wat blijkt: Daleman en Snellink kennen elkaar al veel langer. "Onze ouders kennen elkaar toevallig ook goed van vroeger, van het schaatsen", vertelde Snellink ooit. "Dat is ook best wel leuk."