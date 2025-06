Angel Dalemen en Beau Snellink maakten in de maart bekend naast ploeggenoten ook geliefden te zijn en waren daarmee niet de eersten binnen Team Essent. De topschaatsers gaan in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside openhartig in op de nieuwe situatie.

Daleman en Snellink krijgen in de podcast de nodige stellingen voor de voeten geworpen. Zo'n dient de nummer drie van het EK allround te reageren op: 'Samenwonen met Lars Woelders of met Angel?' De stellingen levert het nodige gelach op bij beide atleten.

“Tot nu toe zou ik nog voor Lars kiezen", antwoord Snellink dan eerlijk. "Ik zou prima ook met Angel samen kunnen wonen, dat zit allemaal hartstikke koek en ei. Maar ik woon momenteel samen met Lars, een marathonschaatster van Team Essent. En ik woon gewoon hartstikke prettig met hem samen."

"Angel is er ook vaak, dus eigenlijk zijn we met name met zijn drieën in huis", gaat Snellink verder. "En het is gewoon hartstikke leuk met zijn drieën. Ik vind het hartstikke leuk om samen met Lars te wonen. Dat is echt een topaanvulling voor mij. Het geeft me ontspanning en het is ook gezellig."

'Rustig maar'

"Uiteindelijk in de toekomst denk ik dat Angel er wellicht in gaat trekken en dat Lars er uiteindelijk uit gaat", kijkt Snellink vooruit. "Maar tot nu nog niet.” Dan richt hij zich lachend tot zijn huisgenoot: “Nu nog niet hoor, Lars. Rustig maar.”

Suzanne en Joep

Daleman en Snellink waren zoals gezegd niet het eerste schaatskoppel binnen Team Essent. Die eerder ging naar Suzanne Schulting en Joep Wennemars. Hoe werd al die liefde ontvangen binnen de ploeg?

“De ogen waren in het begin vooral gericht op Suzanne en Joep", aldus Daleman. "Dus wij waren een beetje in de schaduw. Dat was wel heel erg mooi, maar volgens mij vindt iedereen het best prima, best leuk."

“We krijgen ook wel complimenten", vertelt Snellink. "Als we op kamp zijn dan zien we elkaar als je ‘s avonds gaat slapen, maar als we met het team zijn dan zijn wij geen kleffie en beffie. Dan zijn we met het team."

"Zij heeft natuurlijk de trainingen met de sprinters en ik met de allrounders, dat is gewoon gescheiden. Daarbuiten zien we elkaar natuurlijk wel. Zodra we met het team zijn, is dat ook wel weer een beetje gescheiden. We zitten niet hand aan hand aan tafel, daar hou ik zelf ook niet van. Volgens mij gaat het allemaal hartstikke goed.”

