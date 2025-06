Schaatsster Pien Hersman deelt bijzondere details over relatie met topsporter: 'Dat gaat lekker fanatiek'

Pien Hersman had maandagavond wat uurtjes over en besloot dat het tijd was om wat vragen van haar volgers op Instagram te beantwoorden. De Nederlandse schaatsster kreeg de vraag hoe het is om een relatie met een topsporter te hebben en daar gaf ze uitgebreid antwoord op. Hersman is sinds een paar maanden samen met toptennisser Jesper de Jong.

Hersman gaat sinds februari met De Jong en de twee worden ook regelmatig bij elkaar op de tribunes gespot. Zo deelde de schaatsster de afgelopen weken beelden vanuit Parijs, waar zij haar vriend aanmoedigde op Roland Garros. Daar schopte De Jong het tot de tweede ronde van het enkelspel. Alexander Zverev bleek met 3-1 te sterk. Ook niet heel gek: Zverev is de nummer drie van de wereld, De Jong staat 92e.

Hersman vindt het 'heel leuk' dat zij en haar vriend allebei topsporter zijn. 'Het is fijn om iemand te hebben die precies snapt wat je doet en wat er bij komt kijken', opent de 21-jarige schaatsster van Team IKO-X2O haar verhaal. 'We motiveren elkaar, vieren successen en zijn er voor elkaar als het even tegenzit. We weten allebei wat er voor nodig is om er vol voor te gaan.'

Relatie met een topatleet uit andere sport

Het blijkt nog leerzaam ook om met een topsporter te gaan die een andere sport beoefent, zegt Hersman. Om haar heen zijn er genoeg schaatsers die een relatie hebben met een teamgenoot of collega. Zo gaat Hersmans ploegmaatje Joy Beune met Kjeld Nuis (andere teams) en hebben ook Team Essent-schaatsers Suzanne Schulting en Joep Wennemars een relatie, evenals Angel Daleman en Beau Snellink.

Hersman gaat verder: 'We leren veel over elkaars sport en hoe bepaalde dingen worden aangepakt, waar je ook weer van kan leren. Soms trainen we samen en dat gaat lekker fanatiek.' Op de bijgevoegde foto is te zien hoe De Jong met ontbloot bovenlichaam zit uit te rusten op een bankje. 'Ik win natuurlijk', knipoogt de schaatsster.

Balans tussen topsport en privé

'Met de drukke schema's is quality time extra fijn', gaat Hersman verder. 'Even uit de topsportbubbel. Als het past in onze planningen, komen we bij elkaar kijken. Dat maakt het nóg leuker.'

In een eerdere story richtte Hersman zich ook nog op de balans tussen topsport en privé. Dat betekent soms ook 'nee' zeggen tegen leuke dingen. 'Ik doe wat goed voelt voor mij, zolang het schaatsen er niet onder lijdt. De balans zorgt ervoor dat ik mentaal fris blijf en met volle focus kan blijven presteren.'