Populair schaatstalent (21) eerlijk over onzekere momenten: 'Dan ga ik twijfelen'

Schaatstalent Pien Hersman geldt als een van de veelbelovende topschaatssters. Ondanks haar talent en haar schaats-DNA, is de 21-jarige schaatsster wel eens onzeker over haar kunnen. "Wat mij dan helpt, is om niet te veel te verwachten van mezelf," deelt de schaatsster van team IKO-X2O in de podcast OverWinnen.

Dat Hersman schaatsster zou worden, stond bij haar geboorte als dochter van twee topschaatssters al min of meer in de sterren geschreven. Haar talent voor de sport is dan ook zeker geen verrassing. Toch wil dat niet zeggen dat de schaatsster soms twijfelt over haar kwaliteiten op het ijs. "Als het goed gaat, dan begin ik een beetje te twijfelen of ik het wel nog een keer kan," deelt het schaatstalent in de nieuwste aflevering van de podcast OverWinnen.

Schaatsster Pien Hersman neemt vriend Jesper de Jong op de hak: 'Niet al te groot' Pien Hersman heeft op haar Instagram een terugblik in foto's van haar meimaand gedeeld. De 21-jarige schaatsster is ook buiten het seizoen hard aan het trainen, maar had ook wel wat vrije tijd. Zo ging ze bij haar vriend Jesper de Jong kijken op Roland Garros.

Niet te veel verwachten

Toch heeft ze een goede manier gevonden om met die twijfels om te gaan: "Wat mij dan helpt is om niet te veel te verwachten van mezelf en gewoon door te gaan en relaxed te zijn die dag. Wel bezig blijven, maar blanco er in te gaan. Vooral focussen op wat je nu kunt doen, want wat je gister hebt gedaan, daar heb je geen invloed op. Morgen zie je dan wel."

Ouders

Met haar snelheid en wereldtitel teamsprint bij de junioren, lijkt niets in de weg te staan voor een carrière als topschaatsster voor Hersman. Het 21-jarige schaatstalent werd geboren als dochter van Martin Hersman en Colette Zee. Laatstgenoemde was voornamelijk actief in de jaren negentig, maar brak internationaal nooit echt door. Haar hoogtepunten bestonden uit deelnames aan NK's.

Pa Hersman was ook in de jaren negentig actief, en reed destijds in de internationale top. Hij won brons op zowel de 1000 als de 1500 meter, waarbij vooral zijn kracht op de 1500 meter hem sterk maakte in allroundtoernooien. Zijn beste allroundprestatie was een bronzen medaille op het EK. Daarnaast werd hij twee keer Nederlands kampioen op de 1500 meter en nam hij tweemaal deel aan de Olympische Winterspelen.

Dit is Pien Hersman: immens populaire schaatsster met bekende ouders én vriend Als dochter van twee topschaatsers stond haar toekomst in de sterren geschreven. Pien Hersman (21) ging haar ouders maar wat graag achterna. Met haar talent én looks is ze inmiddels uitgegroeid tot een immens populaire schaatsster op de baan en op Instagram. Inmiddels heeft ze ook een bekende vriend én woont ze voor het eerst samen. Dit is Pien Hersman.

De schaatsster woont niet meer thuis, maar ziet en spreekt haar ouders nog regelmatig. Ook binnen haar werk, vader Hersman geeft namelijk regelmatig commentaar bij de NOS tijdens schaatswedstrijden.