'Jutta Leerdam en Joy Beune nemen het internet over: in de toekomst kunnen we het schaatsen nog groter maken'

Schaatskampioenen Jutta Leerdam en Joy Beune gaan de hele wereld over. Niet alleen pakken ze wereldwijd prijzen op het ijs, ook op sociale media zijn ze niet meer weg te denken. Een goede ontwikkeling voor de sport, vindt Noorse topschaatser Bjorn Magnussen.

De 27-jarige sprinter was afgelopen weekend nog in zijn thuisland voor de WK afstanden. Woensdag doet hij in Nederland voor de zesde keer mee aan De Zilveren Bal. De Noor won het feestelijke schaatstoernooi eenmaal.

Joy Beune en Jutta Leerdam

Hij komt Beune en Leerdam niet tegen in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Zij genieten al van een welverdiende vakantie. De drievoudig wereldkampioene geniet nog na met haar medailles van het afgelopen seizoen en Leerdam zit in Puerto Rico in de zon met een drankje en haar vriend Jake Paul.

Sociale media

Toch ziet Magnussen hoeveel invloed de topschaatssters hebben op de sport met hun zichtbaarheid op sociale media. Zou er ook geen man moeten opstaan om zoiets te doen? "De meiden nemen het internet over", zegt hij tegen Sportnieuws.nl. "Ze zorgen voor nieuwe mensen, nieuwe fans. Als een mannelijke atleet is het anders op sociale media. Misschien is het iets makkelijker als vrouw om aandacht te krijgen."

Sociale media zijn onmisbaar, weet ook Magnussen. "Ik denk dat het belangrijk is voor de sport, om als man én vrouw jezelf te laten zien op sociale media. Je verkoopt de sport. Bij schaatsen zijn er veel interessante aspecten die niet bekend zijn bij het grote publiek."

Jake Paul en Playboy

Bij de WK afstanden trok ook de wereldberoemde bokser en entertainer Paul veel bekijks. Hij moedigde Leerdam aan vanaf het middenterrein met veel camera's om hem heen. De Amerikaan zag zijn vriendin zilver winnen op de 500 meter en brons op de 1000 meter. De schaatsster werd ook nog werelkampioen op de teamsprint met Angel Daleman en Suzanne Schulting, maar daar was Paul niet bij.

Beune won goud op de 3000 meter, 1500 meter en ploegenachtervolging. Ze beleefde een geweldig schaatsseizoen, maar trok afgelopen jaar ook veel aandacht met haar pikante fotoshoot voor Playboy.

Alle extra aandacht is welkom voor de sport. "In de toekomst kunnen we schaatsen nog groter maken op sociale media, om er een van de populairste sporten ter wereld van te maken", aldus Magnussen.