Schaatskampioene Jutta Leerdam geniet volop van ongezonde dingen: 'Tijd om weer een kleine meid te zijn'

Het schaatsseizoen is achter de rug, de boog kan even minder gespannen staan. Topschaatsster Jutta Leerdam geniet op een strand in Puerto Rico van een welverdiende break. Haar fans genieten mee.

Op TikTok laat Leerdam zien dat ze een luie dag beleeft. "Als je seizoen over is, zodat het weer tijd is om een kleine meid te zijn", schrijft ze, waarbij ze het woord 'babygirl' gebruikt.

Dat woord kan ook 'schatje' betekenen, in welk geval ze het schatje is van de Amerikaanse influencer en bokser Jake Paul. Hij heeft een landgoed op Puerto Rico, waar Leerdam regelmatig verblijft.

Te gek

Een ander bijschrift is: "Ze vindt het hier helemaal te gek", vermoedelijk doelend op Puerto Rico, in de nabijheid van haar befaamde vriend. De sprintster, die de WK afstanden verliet met drie medailles, draagt een veelkleurige bikini, slurpt van een drankje en werkt handenvol chips naar binnen. Het zijn zaken die ze tijdens het schaatsseizoen beter links kan laten liggen.

Ophalen

Iemand reageert zo op de video: "Wil je me van school ophalen, als al mijn vrienden het zien?" Leerdam gaat mee in de grap en schrijft: "Haha, waar woon je?"

Ook een neppe Jake Paul haakt in. Hij schrijft in het Nederlands: "De politie soms?", gevolgd door een emoticon met een hartje. Wat hij precies wilde zeggen blijft onhelder. Zijn echte gebruikersnaam is magomedarkalaev.

Haters

Ook laat iemand dit achter: "Geniet ervan en laat de haters haten die worden toch nooit gelukkig in hun leven." Ook daar is onduidelijk waar het naar verwijst, want er zitten eigenlijk geen gemene commentaren bij.

Paul vond laatst ook al dat Leerdam niet genoeg credits krijgt. Op Instagram schreef hij: "Is het niet ironisch dat de persoon die grootste atleet van de sport is het meest naar beneden wordt gehaald? Ik kan er niet over meepraten, omdat we niet op jullie hoogte vliegen. Ik hoop dat er op een dag alleen maar liefde in dit universum is."

Olympisch schaatsseizoen

Tot eind oktober kan Leerdam aan haar vorm, techniek, snelheid en inhoud blijven werken. Het olympisch seizoen gaat dan van start met de NK afstanden in Thialf.