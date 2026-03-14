Jutta Leerdam en Jake Paul zijn inmiddels al bijna een jaar verloofd. Nu het schaatsseizoen erop zit voor de Nederlandse en ze haar olympische droom heeft waargemaakt, heeft het stel eindelijk tijd om de bruiloft te plannen. Ze fantaseren er alvast op los en verwachten wel wat chaos op de grote dag.

De 29-jarige Paul ging in maart 2025 op één knie voor zijn grote liefde Leerdam. Zij zei volmondig ja tegen de Amerikaanse bokser en influencer, maar de bruiloft laat nog op zich wachten. De schaatsster wilde zich eerst volledig focussen op de Olympische Spelen van 2026. Daar maakte ze haar grote droom waar: goud op de 1000 meter. Bovendien won ze zilver op de 500 meter.

Na de Winterspelen beëindigde Leerdam vroegtijdig haar schaatsseizoen. Ze sloeg de WK sprint, waarvoor ze een aanwijsplek had gekregen, over en vertrok naar Puerto Rico, de woonplaats van Paul. Daar geniet ze van een welverdiende vakantie en denkt ze na over haar toekomst.

Bruiloft

Leerdam heeft namelijk nog geen besluit genomen over het vervolg van haar carrière. Nu ze alles gewonnen heeft wat ze wilde, overweegt ze om te stoppen met topsport en een gezin te stichten met Paul. Maar voor het zover is, willen de twee trouwen. Via Instagram beantwoorden ze een aantal vragen over de bruiloft.

Dat doen Leerdam en Paul via een who’s most likely-challenge. Daarin moeten ze elke vraag beantwoorden door naar de ander of zichzelf te wijzen. "Wie gaat er als eerste huilen?", luidt de eerste vraag. Daarop wijzen ze beiden naar de Nederlandse. Ze verwachten verder dat Paul de beste geloften schrijft en Leerdam als eerst naar bed zal gaan.

Chaos door schoonfamilie

Daarna volgt een vraag waar ze meteen een overduidelijk antwoord op hebben. "Welke familie gaat chaos veroorzaken?" Meteen gaan de vingers richting Paul, die ook al moet lachen bij de gedachte eraan. De Amerikaan heeft dan ook een veelbesproken familie. Zijn broer Logan werd bijvoorbeeld al eens 'gecanceld' na een controversiële video op YouTube.

Ondanks de ophef die ze veroorzaakten, heeft Leerdam een goede band met haar schoonfamilie. Ze was afgelopen zomer nog aanwezig op de bruiloft van Logan en zijn vrouw Nina Agdal. Daar zorgde Jake zelf nog voor de nodige chaos door bijvoorbeeld de bruidstaart in elkaar te slaan.

Bovendien heeft Leerdam goed contact met haar schoonmoeder Pam Stepnick. De 27-jarige schaatsster was ook te zien in de realityserie Paul American, waarin de hele familie gevolgd werd in hun dagelijks leven.