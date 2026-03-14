Jutta Leerdam is na de Olympische Spelen vooral ver van Nederland te vinden, maar dat wil niet zeggen dat ze geen landgenoten tegen het lijf loopt. Eerder deze week ging ze op de foto met twee Nederlandse vrouwen en daar ging een emotionele ontmoeting aan vooraf.

De ontmoeting vond plaats in Los Angeles, in de buurt van Hollywood. Daar woonde Jake Paul vroeger met zijn bekende broer Logan. Zij waren uiteraard niet de enigen, want ook de Nederlandse familie Weckesser komt er geregeld.

Dat was onlangs ook het geval toen Herma met haar dochter Fransiska een wandeling maakte en pardoes daar Leerdam en Paul tegen het lijf liep. "Ze zei: 'Hey, Nederlandse mensen, leuk om te horen'", zo vertelde Herma aan De Gelderlander. Vervolgens vertelde zij aan de olympisch kampioene dat ze enorm trots op Leerdam is. Dat zorgde voor de nodige emoties. "Ik zei tegen haar dat ze een kampioen is en het ontroerde haar. Ze trok ons meteen in een knuffel."

Volgens de Nederlandse familie was het zelfs zo dat Leerdam graag met hen op de foto wilde. "Ze riep enthousiast dat we moesten komen." Overigens is Fransiska, de dochter van Herma, geen onbekende van de familie Paul. Ze kennen de verloofde van Leerdam wel een beetje omdat ze tegenover elkaar woonden.

Vakantie na Olympische Spelen

Leerdam geniet momenteel van een welverdiende vakantie. Ze besloot na de Olympische Spelen een eind te breien aan het schaatsseizoen. In Milaan maakte ze haar grote schaatsdroom waar. Op de Spelen won ze olympisch goud op de 1000 meter door Femke Kok nipt te verslaan. Op de 500 meter won ze overigens ook knap zilver.

Vervolgens liet ze de NK sprint en de WK sprint voor wat het is en toog ze naar de andere kant van de wereld met haar verloofde Jake Paul. Het is de vraag of Leerdam überhaupt haar carrière op de schaatsen voortzet. Zij en Paul maakten er in het verleden geen geheim van dat ze na de Spelen mogelijk aan kinderen willen beginnen.

Lovende woorden van Donald Trump

Leerdam deelde al de nodige beelden van haar periode in de Verenigde Staten en op Puerto Rico. Eerder deze week woonde ze een rally van president Donald Trump bij. Paul werd door de president het podium opgeroepen en Trump had ook lovende woorden over voor de kampioene Leerdam, die uiteraard ook een prominente plaats had tijdens de toespraken in Kentucky.