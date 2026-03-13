Na de Olympische Winterspelen schaatste Jutta Leerdam geen meter meer, toch is de olympisch kampioene op de 1000 meter volop in het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump raakt namelijk maar niet uitgepraat over de topschaatsster.

Ook de heren van Vandaag Inside hebben gezien en gehoord dat Trump in korte tijd tweemaal over Leerdam sprak. Beide keren was dat in de nabijheid van Leerdams verloofde, de Amerikaanse influencer, bokser en ondernemer Jake Paul.

Acteurs

Paul overweegt de politiek in te gaan en als hij die stap zou zetten, kan hij rekenen op de steun van Trump. Amerika-deskundige Raymond Mens, die vrijdag te gast was bij VI, haalt aan dat er al diverse acteurs hoge politieke posities hebben ingenomen in de Verenigde Staten, zoals oud-president Ronald Reagan.

Angela de Jong

René van der Gijp richt zich vervolgens op een column die Angela de Jong schreef over Leerdam. Ze vindt de vriendschap tussen Paul en Trump niks en roept Leerdam op om afstand te nemen van Paul en zijn politieke denkbeelden.

Van der Gijp ziet dat niet gebeuren. "Jutta vindt het geweldig, waarin ze nu is beland." En ook Johan Derksen, normaal geen fan van Leerdam, keert zich tegen De Jong. "Als die twee gek op elkaar zijn, waar bemoeit zij zich dan mee?" In het verleden liet Derksen zich vaak negatief uit over Leerdam, bijvoorbeeld toen ze in een privéjet naar Milaan vloog voor de Spelen.

Influencerkoppel

"Dat meisje omarmt dat", zo gaat Van der Gijp verder. "Ze zat al de hele dag op Instagram. Ze filmen elkaar alleen niet als ze even gaan schijten. Dan gaat dat dingetje uit en dan gaat het weer aan. De hele dag. Daar verdienen ze een vermogen mee. Ze vindt dit heerlijk en daar is op die leeftijd totaal niets mis mee."

Trump

Trump blijkt de tv aangezet te hebben tijdens de Olympische Winterspelen om Leerdam te zien schaatsen. Dat vertelde hij in een interview met Paul.

"De tegenstanders hadden geen enkele kans. Het was gewoon niet eerlijk, toch?", zegt hij over de rit waarmee Leerdam olympisch kampioene op de 1000 meter werd. Paul is het eens met de president. "Ze is een legende. Het was het geweldigste wat ik ooit heb gezien."