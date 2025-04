Schoonbroer Jutta Leerdam door 'serieus ongeluk' bijna dood: 'Met een heli naar het ziekenhuis'

De Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam is trotse tante van een nichtje. Haar schoonbroer Logan Paul, de broer van haar verloofde Jake, kreeg een dochter met zijn aanstaande vrouw Nina Agdal. Maar Leerdams schoonfamilie had er heel anders uit kunnen zien.

In de nieuwste aflevering van Paul American staat de worstelcarrière van Logan Paul centraal. Hij is een superster in WWE en hij wordt gevolgd op zijn weg naar een optreden in Cleveland (Ohio) waar hij is opgegroeid. Uiteraard kan daar een bezoek aan zijn oude middelbare school niet ontbreken.

'Ik was bijna dood'

De oudste Paul ontmoet daar zijn oude coach, die hem in zijn jongere jaren trainde. "Het is altijd fijn om iets terug te doen, hoe klein ook, vooral voor coach Mike", vertelt Logan in de aflevering. "Want hij maakte het mogelijk dat ik kon worstelen toen ik 13 jaar oud was. Want ik leerde dat één verkeerde beweging ernstige gevolgen kan hebben."

De schoonbroer van Leerdam liep namelijk een ernstige hoofdblessure op toen hij jong was. Hij wilde van de ene naar de andere trampoline springen, maar kwam vast te zitten met zijn voet en knalde met zijn hoofd op een ijzeren rand. "Weet je dat nog, mam?", vraagt coach Mike gekscherend aan Logans moeder Pam Stepnick. "Hoe kan ik dat vergeten?", zegt ze cynisch.

"Ik was bijna dood", stelt Paul. "Schedelfractuur", vult zijn moeder hem aan. "Bijna dood. Een schedelfractuur van zeven millimeter. Met een heli naar het ziekenhuis. Ik heb nog steeds een plaat in m'n hoofd zo groot als een kwartje", onthult Paul. "Het enge is: hij wilde blijven worstelen", blikt zijn coach terug. "Ik mocht alleen worstelen met deze stomme helm op. Ik was zo'n idioot, mam", grapt Logan.

Stunt bij WWE

Dan tovert de worstelaar zijn telefoon tevoorschijn, waar hij beelden laat zien van de stunt die hij wil doen in Cleveland. Hij trainde de maanden daarvoor hard om vanuit het hoogste touw een twist en achterwaartse salto op zijn tegenstander te doen. Terwijl zijn moeder met grote ogen naar de video kijkt, zegt hij: "Dat is zo lastig."

Bang om net als vroeger weer geblesseerd te raken, is Paul niet. "Ik ga het doen." Hij krijgt daarbij steun van zijn moeder. "Je hebt gelijk. Aarzel niet. Gewoon doen", is ze duidelijk.

'Serieus ongeluk'

In het volgende shot heeft ze het over het verleden van haar zoon. "Als kind was Logan druk. Hij bewoog altijd. Dat ongeluk met de trampoline was serieus. Hij bezorgde me meer dan eens een hartaanval. Maar niets kan hem stoppen."