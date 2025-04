Jutta Leerdam laat schoonmoeder huilen na uitspraak over gezinsuitbreiding: 'Ik kan niet wachten'

Topschaatsster Jutta Leerdam heeft veel emotie teweeg gebracht bij haar schoonmoeder met een openhartig interview. Daarin sprak ze zich uit over haar toekomstplannen met vriend Jake Paul en deed ze een opvallende onthulling.

Voor Paul American, de realityserie van Jake en zijn broer Logan, beantwoorden Leerdam en haar vriend een aantal vragen op Instagram. Dat doen ze niet in het bijzijn van elkaar. Het interview is namelijk eerder opgenomen toen de schaatsster nog middenin het seizoen zat.

Topsportcarrières

Ze beantwoordt de vragen dan ook vanuit Canada, waar in januari de derde World Cup werd verreden. De schaatskampioene pakte er zilver op de 1000 meter. In het interview sprak ze over de langeafstandsrelatie met de Amerikaanse vechter en entertainer. Ze hebben beiden drukke schema's wegens hun topsportcarrière.

"We hebben niet veel tijd samen", vertelt Leerdam. Daardoor liet de eerste fysieke date, zo'n twee jaar geleden, ook lang op zich wachten. "We spraken elkaar wel al via FaceTime, maar ik was druk met schaatsen en hij bereidde zich voor op een gevecht."

Het stel heeft inmiddels een goede balans gevonden tussen hun relatie en topsport. "Tijdens het schaatsseizoen komt hij vaak naar mijn wedstrijden, en buiten het seizoen ben ik vaak bij hem. We zien elkaar wel bijna elke maand."

Inmiddels hebben ze hun relatie ook naar een hoger niveau getild. Na de laatste race van Leerdam op de WK afstanden in Hamar vloog ze met haar vriend naar het eiland Saint-Lucia waar Paul de schaatsster ten huwelijk vroeg. Leerdam zei volmondig ja.

Groot gezin

De twee maken er ook geen geheim van dat ze na de bruiloft graag kinderen zouden willen. "We praten veel over onze toekomst", onthult Leerdam. "Ik zou persoonlijk drie kinderen willen, maar Jake wil er vier. Ik zie ons wel met een groot gezin voor me later."

De schoonmoeder van Leerdam, Pam Stephnick, reageerde direct op die uitspraak. "Dat is zo schattig", schrijft ze. "Ik ben aan het huilen en kan niet wachten op vier kleinkinderen."