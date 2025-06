De oudste zoon van David en Victoria Beckham maakt zich steeds meer los van het gezin. Zoon Brooklyn staat centraal in een familieruzie. Hij was niet aanwezig bij de vijftigste verjaardag van de ex-voetballer. Maar nu lijkt de schoondochter de grote boosdoener.

De zogenaamde familieruzie leek niet meer te ontkennen met de afwezigheid van de 26-jarige Brooklyn op het belangrijke feest van zijn vader. Voormalig Spice Girl Victoria organiseerde een gigantisch feest voor haar man. Het feest duurde liefst een week en bevond zich zowel in thuisland Engeland als in Frankrijk.

Spanningen bij familie Beckham

De volledige familie was aanwezig, op één belangrijk persoon na. Oudste zoon Brookly en zijn 30-jarige echtgenote Nicola Peltz lieten de festiviteiten aan hun voorbij gaan. Dat was meer dan opvallend, want hun andere kinderen - Romeo (22), Cruz (20) en Harper (13) waren wel aanwezig bij het jubileum.

De vriendin van Brooklyn zou de grote boosdoener zijn, beweert een insider in de Daily Mail. Peltz is een bekende Amerikaanse actrice. Zij zou niet door één deur kunnen met Victoria Beckham. Daarnaast kon ze het niet goed vinden met Kim Turnbull, de inmiddels ex-vriendin van broertje Romeo Beckham. Turnbull en Brooklyn zouden vroeger een relatie hebben gehad. Zij was aanwezig op het feest, waar Pelt zich niet comfortabel bij voelde.

Twijfel over relatie

'Ze twijfelt aan Kims gevoelens voor Romeo en denkt dat ze Brooklyn misschien opnieuw voor zich probeert te winnen', schrijft Daily Mail verder. 'Maar Kim en Brooklyn hadden nooit écht een relatie. Romeo is intussen zo beledigd dat hij niet meer met zijn broer en diens vrouw praat.' Romeo en Kim gingen een week geleden uit elkaar.

Inter Miami

Beckham laat de komende weken de familiespanningen even achter zich om zich te focussen op 'zijn' club Inter Miami. De voorzitter en mede-eigenaar was zaterdagnacht (Nederlandse tijd) aanwezig bij de opening van het WK voor clubteams. Inter Miami speelde teleurstellend met 0-0 gelijkspel tegen het Egyptische Al-Ahli. Komende donderdag speelt de club van Lionel Messi tegen Palmeiras. Volgende week staat het laatste groepsduel tegen FC Porto op het programma.