Voetballegende David Beckham haalt snoeihard uit naar spelers van zijn oude club: 'Dit is niet oké'

David Beckham heeft hard uitgehaald naar enkele spelers van Manchester United. Dit is naar aanleiding van hun gedrag tijdens een tour door Azië met de club.

Manchester United maakte na afloop van het seizoen een korte trip door Azië, met stops in Kuala Lumpur en Hongkong, maar deze verliep net zo dramatisch als het afgelopen seizoen zelf. Zo nam de ploeg het op woensdag in Maleisië op tegen ASEAN All Stars, een all-star teams van spelers uit Zuid-Azië. Dit leidde tot een beschamende 1-0 nederlaag voor United.

Manchester United ontsnapt aan volgende dieptepunt tijdens buitenlandse tour in Hong Kong Manchester United verloor in het laatste duel van het seizoen de Europa League finale tegen Tottenham Hotspur. De Engelse club heeft een volgend dieptepunt af weten te wenden tijdens een oefenduel met Hong Kong.

Middelvingers

Maar naast de prestaties, was ook het gedrag van de spelers niet op zijn best. Op videobeelden is te zien hoe Amad Diallo, bij het uitstappen van de spelersbus en het betreden van het stadion, zijn middelvinger opsteekt naar enkele Maleisische fans die waren gekomen om de spelers te zien. Volgens The Sun zou hij dat hebben gedaan als reactie op beledigingen die sommige fans naar verluidt aan het adres van zijn moeder uitten.

Man United-speler heeft 'geen spijt' na obsceen gebaar richting Aziatische fans Manchester United-speler Amad Diallo heeft tonnen kritiek over hem heen gekregen. De Ivoriaanse aanvaller liep tijdens een tournee in Maleisië de bus uit en stak zijn middelvinger op naar fans. Spijt? Dat heeft hij niet.

Ook na de wedstrijd liep het uit de hand. Na de 1-0 nederlaag van United tegen de ASEAN All Stars kon Alejandro Garnacho zich niet beheersen. Een fan legde op video vast hoe de spelers van de Engelse club terug de spelerstunnel inliepen. Op de beelden is te zien hoe de Argentijnse aanvaller zijn middelvinger opsteekt richting de camera.

'Niet oké'

Beckham reageerde voorafgaand aan de Champions League-finale tegen CBS Sports op het gedrag van de spelers. "Het zijn moeilijke tijden bij United. Ik vind het niet prettig om te zien wat er allemaal gebeurt bij de club". Hij vervolgde: "Wat er op het veld gebeurt is het belangrijkste, maar eerlijk gezegd zie ik veel dingen die in mijn ogen – als fan en als liefhebber van Manchester United – niet oké zijn."

'Familieruzie David Beckham: oudste zoon (26) ontbreekt op belangrijk moment vanwege ruzie om ex' Het was vorige week groot feest voor David Beckham. De voormalig topvoetballer werd 50 jaar oud en vierde dat uiteraard in stijl met zijn gezin. Toch was er een pijnlijke afwezige en daar springen de Engelse media gretig op in. Het zou namelijk gaan om een familieruzie.

"Je moet het clubembleem met trots vertegenwoordigen. Dáár draait het om. Ik heb veel dingen gezien waarbij spelers zich niet op de juiste manier gedragen."

Andere tijden

De clublegende blikte daarbij terug naar zijn eigen tijd bij United. Volgens hem ging het er destijds beter aan toe. "Wij begrepen wat het betekende om voor Manchester United te spelen. We wisten wat het embleem inhield."

Lionel Messi onthult de waarheid over David Beckham: 'Het is vreemd om hem zo te zien' Lionel Messi heeft een boekje opengedaan over David Beckham, de eigenaar van Inter Miami CF. De Argentijnse topvoetballer leerde het icoon goed kennen door hun samenwerking bij de club, en was erg verrast. "Ik had dat nooit verwacht."

Ook wist Beckham hoe je met fans om moest gaan. "Waar we ook naartoe reisden, of het nu in Europa was of in Azië, we hadden respect voor de fans. We waardeerden dat zij kwamen opdagen, geld betaalden en wilden dat je iets tekende of een foto met hen nam. Daar heb je respect voor."

Deze kritiek en de Aziatische tour volgden op een zwaar teleurstellend seizoen, waarin Manchester United geen enkele prijs wist te winnen en als 15e eindigde in de Premier League.