Pam Stepnick, de moeder van Jake en Logan Paul, heeft in de Amerikaanse media een nogal controversiële uitspraak gedaan over haar zoons. De schoonmoeder van Jutta Leerdam denkt dat Donald Trump veel van zichzelf herkent in haar zoons.

Op dinsdag 27 januari komt het langverwachte boek 'F*** the Pauls: Written by their Mother' uit. Het boek is geschreven door moeder Stepnick en neemt de lezer mee in de wondere wereld van de twee wereldberoemde broers. Jake is inmiddels een gerenommeerde naam in het boksen en datzelfde geldt voor haar andere zoon Logan in het WWE-worstelen. Stepnick heeft ook een goede band met haar schoondochter Leerdam, die ook veel besproken zal worden in het boek.

Donald Trump

Een aantal passages uit het boek zijn inmiddels al uitgelegd, waaronder een opvallende uitspraak van Stepnick over haar zoons in relatie met de Amerikaanse president Trump. Ze geeft aan dat haar twee zoons voor alle beroemdheid, gewoon twee normale jongens waren uit de Amerikaanse staat Ohio. Stepnick ziet hoe hard Logan en Jake gewerkt hebben om te komen waar ze nu zijn. Van het viraal gaan met video's tot het groot worden in de vechtsportwereld. Ze denkt dat Trump zich hierin zal herkennen.

"Ik zou verkeerd kunnen zitten, maar ik denk dat Donald Trump veel van zichzelf zal herkennen in mijn kinderen", vertelt Stepnick in haar boek. "Hij steunt ze altijd in hun gevechten en hun werk en hij is ook een entertainer en een zakenman. Ondanks alle controverse is Trump twee keer president van ons land geworden. Hij nodigde ons ook uit voor zijn inauguratie toen hij voor de tweede keer werd gekozen. Ik zag mijn zoons die aanwezig waren toen geschiedenis werd geschreven."

Jutta Leerdam

Bekend is ook dat Stepnick een erg goede relatie heeft met haar schoondochter Leerdam. Binnenkort wordt dit ook officieel, want haar zoon is inmiddels verloofd met de schaatsster. De Westlandse gaat volgende maan in Milaan proberen om op de 500 en 1000 meter die ene missende prijs in haar prijzenkast te grijpen: de gouden olympische medaille.