Jutta Leerdam is al helemaal onderdeel van de familie Paul. Ze is inmiddels al bijna drie jaar samen met haar verloofde Jake, en daar is haar schoonmoeder Pam Stepnick maar wat blij mee. De schaatsster krijgt daarom ook een speciale rol in haar nieuwe boek.

Leerdam en Paul zullen waarschijnlijk na de Olympische Winterspelen hun bruiloft gaan plannen. Het huwelijk is slechts een formaliteit, want de Nederlandse maakt al helemaal onderdeel uit van de veelbesproken Amerikaanse familie.

Ze was al te zien in de realityserie van Jake en zijn broer Logan, Paul American, en nu is haar rol in de familie ook vastgelegd op papier. Dat is te lezen in het boek van haar schoonmoeder. Stepnick vertelt haar ongecensureerde levensverhaal in F*** the Pauls. Leerdam heeft al een exemplaar ontvangen.

'Toekomstig schoondochter'

Daarin wordt Leerdam al meteen benoemd. 'Olympisch schaatsster en toekomstig schoondochter', is haar titel. De 27-jarige geeft haar visie op het verhaal van Stepnick en haar band met Jake en Logan.

Stepnick heeft in het exemplaar van Leerdam ook nog een handgeschreven boodschap geschreven. Dat laat de schaatskampioene zien op Instagram. "Lieve toekomstige schoondochter", begint Stepnick. "We zijn zo gelukkig om jou in onze familie te hebben. Bedankt dat je zo perfect van Jakey houdt. Veel leesplezier, ik hou van je."

Expliciet

De moeder van Jake en Logan vertelt in het boek openhartig over de opvoeding van de twee influencers, die al op jonge leeftijd beroemd werden. Ze neemt daarbij geen blad voor de mond. Stepnick deed recent al meer ongefilterde uitspraken, bijvoorbeeld na het gevecht van de 28-jarige bokser tegen Anthony Joshua.

Ze was duidelijk niet te spreken over Eddie Hearn, de organisator van bokspartijen van Joshua. "Ik wil de ring in en Eddie Hearn slaan, want ik hou niet van zijn zelfvoldane gezicht. Hij denkt letterlijk dat hij beter is dan iedereen in de wereld", zei ze in de podcast Impaulsive.