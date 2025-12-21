Als moeder van de Paul-broertjes krijg je het zwaar te verduren. Pam Stepnick is inmiddels wel wat gewend en ook van de knock-out van zoon Jake lijkt ze nauwelijks onder de indruk. Sterker nog, ze weet er een positieve draai aan te geven.

Stepnick zag haar jongste zoon Jake Paul het vrijdagavond in Miami opnemen tegen Anthony Joshua. De 28-jarige bokser/influencer bleek geen partij voor de ervaren Brit. Vijf rondes wist hij te voorkomen dat de scheidsrechter de partij stopte, maar in ronde zes gebeurde dat alsnog. Joshua zag de dekking van Paul wegvallen en haalde met rechts vol uit. De gevolgen: een knock-out, twee breuken in de kaak van de verloofde van Jutta Leerdam én wat tanden die los bleken te zijn gekomen.

Geen prettig beeld voor een moeder, maar Stepnick weet het van de positieve kant te bekijken. Zo deelt ze de röntgenbeelden van het hoofd van haar zoon na zijn operatie. "Mijn zoon is sterker dan ook met wat titanium in zijn kaak!", schrijft ze erbij.

De trotse Stepnick deelt ook beelden van uitspraken van Nakisa Bidarian die stelt dat Jake verloor doordat Joshua een stuk groter en zwaarder is en dat het niets met zijn kwaliteiten te maken heeft. Helemaal objectief is Bidarian overigens niet, hij richtte samen met Paul MVP op, het bedrijf dat de promotie van het gevecht verzorgde.

'Respect voor Jake Paul'

Hoewel er nogal wat kritiek op het gevecht was, was 'Respect to Jake Paul' ook nog trending op X. Waar de criticasters stelden dat het allemaal weinig met boksen te maken had en dat Joshua het al veel eerder af had kunnen maken, vonden anderen het juist lovenswaardig dat Paul de strijd aan was gegaan. Stepnick deelt een screenshot van de trending-lijst en schrijft erbij 'Zó trots op mijn jongen'!

Donald Trump

De familie Paul heeft zich al meermaals de steun uitgesproken voor de Amerikaanse president Donald Trump en die reageert dan ook enthousiast op het gevecht. Trump stelt het gevecht in zijn vliegtuig te hebben bekeken en noemt Paul onder meer 'erg dapper'. Ook dat valt erg goed bij Stepnick. "Wie kan zo'n overwinning claimen?", schrijft ze bij de tekst van de president.