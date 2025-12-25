Jake Paul is er niet vies van om af en toe wat opmerkelijke uitspraken te doen en wat dat betreft valt de appel niet ver van de boom. De moeder van de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam haalde na het gevecht van haar zoon tegen Anthony Joshua namelijk spijkerhard uit naar een belangrijk persoon uit de sportwereld.

Paul nam het afgelopen weekend op tegen de legendarische Joshua en die partij liep eigenlijk precies af zoals de meeste kenners hadden voorspeld. De geliefde van Leerdam was niet opgewassen tegen de oud-wereldkampioen en werd na zes rondes knock-out geslagen. Joshua hield flink huis, want hij bezorgde Paul een gebroken kaak.

Joshua verontschuldigde zich na het gevecht tegenover Pam Stepnick, de moeder van Paul, en dat leverde hem mooie woorden op. De schoonmoeder van Leerdam was echter een stuk minder te spreken over Eddie Hearn, de organisator van bokspartijen van Joshua. Hearn is een bekende naam in de sportwereld, want hij is na het pensioen van zijn vader Barry ook de voorzitter van de dartsbond PDC.

Stepnick is echter niet te spreken over hem. De moeder van Paul schoof aan in de podcast Impaulsive, die wordt gemaakt door haar andere zoon Logan, en sprak felle woorden uit: "Ik wil de ring in en Eddie Hearn slaan, want ik hou niet van zijn zelfvoldane gezicht. Hij denkt letterlijk dat hij beter is dan iedereen in de wereld."

Joshua komt er beter vanaf

Ze stoorde zich vooral aan het gedrag van Hearn nadat haar zoon had verloren: "Jake had het lastig en hij zit daar te glimlachen alsof hij de kat is die de kanarie heeft opgegeten." Volgens Stepnick genoot hij van wat er met Paul gebeurde: "Natuurlijk, dat vind ik walgelijk en het is ziek. Ik vind het niet leuk."

De tegenstander van haar zoon liet een betere indruk achter: "Zelfs Anthony Joshua had nog wat klasse en bood zijn excuses aan. Hij baande zich een weg door de menigte, kwam naar me toe en zei: "Weet gewoon dat het maar boksen is. Het is gewoon de vechtsport."

Paul schoof ondanks zijn verwondingen overigens zelf ook aan in de podcast van zijn broer. Hij gaf daarin aan dat hij zo'n negen maanden niet zal kunnen vechten.

Verloofde Leerdam moet aan de bak

Dat geeft hem overigens wel gelijk de kans om zijn verloofde aan te moedigen. Leerdam gaat de komende dagen proberen om bij het OKT een startbewijs voor de Olympische Winterspelen binnen te slepen. Als dat lukt, mag ze in februari gaan proberen om in Milaan voor het eerst olympisch kampioen te worden.