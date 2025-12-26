Jutta Leerdam en Jake Paul zijn samen dolgelukkig en de hele wereld mag weten dat zij hun toekomst samen zien. Paul vroeg de Nederlandse topschaatsster eerder dit jaar ten huwelijk en het is geen geheim dat ze later ook kinderen willen. Als we Paul moeten geloven, komt de eerste baby misschien wel eerder dan gedacht.

Paul en Leerdam zijn sinds 2022 samen. De Nederlandse specialiste op de 500 en 1000 meter spendeert sindsdien veel tijd op Puerto Rico, het eiland waar Paul een enorm landgoed heeft. In maart van dit jaar werd Leerdam op vakantie in St. Lucia ten huwelijk gevraagd voor de Amerikaan, die vorige week zijn veelbesproken boksgevecht met Anthony Joshua verloor.

Toekomstplannen Jutta Leerdam

Het leverde Paul een gebroken kaak (en tientallen miljoenen) op, waardoor zijn focus vooralsnog op andere dingen ligt. Kort na het verloren gevecht schoof hij aan in de podcast IMPAULSIVE van zijn broer Logan. Daar ging het ook over Leerdam en de toekomstplannen van het stel. Paul heeft daar wel zijn gedachten over.

Verhuizen naar Puerto Rico?

Allereerst kondigt de bokser aan een tijdje vrijaf te nemen om 'Jutta te steunen op de Olympische Spelen'. Die vinden in februari 2026 in Milaan plaats. Vervolgens weet Paul wel wat er met Leerdam gaat gebeuren. "Dan ga ik haar naar Puerto Rico laten verhuizen. Misschien gaan we snowboarden, of zo."

Enorme babydrang bij Jake Paul

Als broer Logan opmerkt dat ze misschien ook voor wat neefjes en nichtjes kunnen zorgen, beaamt Paul dat hij een kindje wel zit zitten. "Om eerlijk te zijn: ik ben er klaar voor, broer. Ik heb echt zo'n enorme babydrang." Dat geldt ook voor moeder Pam, die eveneens in de podcast zit en enthousiast haar hand opsteekt.

'Een geweldige vader'

Mocht het nog niet duidelijk zijn dat Paul aan kinderen wil beginnen, doet hij er even later nog een schepje bovenop. "Ik wil zó graag kinderen." Broer Logan weet het zeker. "Jij wordt echt een geweldige vader."

Focus op OKT in Thialf

Voor Leerdam gaat de blik de komende dagen in ieder geval op Thialf. De topschaatsster moet zich in Heerenveen zien te plaatsen voor de Olympische Spelen van Milaan. Het worden mogelijk haar laatste Spelen. In de realityserie Paul American gaf ze immers aan niet nog een hele olympische cyclus door te willen maken. Ook daar werd al meermaals gehint naar een eventuele gezinsuitbreiding.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.