De moeder van Jake Paul zag van dichtbij toe hoe haar zoon vrijdagavond knock-out werd geslagen door Anthony Joshua. Pam Stepnick, natuurlijk ook de schoonmoeder van Jutta Leerdam, was enorm te spreken over de bokser die haar zoon versloeg.

Na het gevecht van afgelopen vrijdag in Miami kwamen veel familieleden de ring in. Joshua maakte gebruik van dat moment om een praatje aan te knopen met Stepnick. 'Mam, het is gewoon een gevecht', zegt Joshua, die daarmee wil aangeven dat hem niks te verwijten valt voor de dubbele gebroken kaak van Paul. 'Ik weet het', reageert ze.

Stepnick deelde de beelden in haar Instagram Stories. 'Een echte gentleman', staat er onder andere bij. En de moeder van Paul schrijft ook nog: 'Dit ben ik, die het resultaat tussen Jake en Joshua accepteert.' Overigens is het niet héél gek dat de Engelsman het gevecht won: hij is een stuk langer en groter dan The Problem Child en is daarnaast ook een voormalig wereldkampioen.

Opvallende uitspraken van moeder Jake Paul

Eerder liet Stepnick ook al van zich horen. Paul moest namelijk naar het ziekenhuis om zijn gebroken kaak recht te zetten. Zijn moeder deelde daar de röntgenfoto's van en schreef erbij: "Mijn zoon is sterker dan ook met wat titanium in zijn kaak!"

Belangrijke periode voor Jutta Leerdam

Eén van de grote afwezigen bij het gevecht was Leerdam, de verloofde van Paul. De topschaatsster is in voorbereiding op het cruciale olympisch kwalificatietoernooi (OKT), dat vanaf 26 december op het programma staat in Thialf. Daar worden de tickets voor de Olympische Spelen verdeeld. Leerdam wil dolgraag meedoen aan de 1000 meter op de Winterspelen in Milaan, om daar de gouden medaille te pakken die nog ontbreekt in haar prijzenkast.

Nadat toernooi lijkt de 26-jarige Westlandse definitief naar Puerto Rico te vertrekken, waar Paul woont. Het verliefde koppel heeft de wens om daar een gezinnetje te stichten.