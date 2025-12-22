Jutta Leerdam hoopt zich komende week bij het OKT te plaatsen voor de Winterspelen in Milaan zodat ze haar grote droom van olympisch goud waar kan maken. Al meerdere keren hintte de topschaatsster erop dat ze mogelijk snel na de Spelen gaat stoppen, maar oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hopen dat ze daar nog op terug gaat komen.

De twee bespreken in de Sportnieuws.nl Eindejaarsspecial de stelling ‘Jutta Leerdam moet ook na de Winterspelen behouden blijven voor de schaatssport.” Daar zijn beide voormalig topsporters het in de podcast volledig mee eens.

“Haar hoofddoel is natuurlijk de gouden medaille winnen op de duizend meter in Milaan”, begint Van As. “Daar is ze nu heel hard voor aan het trainen, al moet ze zich natuurlijk eerst nog plaatsen. Daarna zegt ze dat ze gaat stoppen met schaatsen, maar ik kan het gewoon niet geloven dat ze dat gaat doen. Zij zit nog zo midden in haar carrière.”

Leerdam maakt er geen geheim van dat ze een kinderwens heeft en door haar sportcarrière is het vaak moeilijk om tijd haar verloofde Jake Paul te kunnen zien. Van As snapt dat probleem: “Die woont in Amerika. Ze ziet hem weinig en hij heeft ook weer een carrière. Dat lonkt natuurlijk ook allemaal. Ze wil natuurlijk meer tijd met hem doorbrengen. Maar zij kan zo goed schaatsen en ze is zo belangrijk voor de schaatssport.”

'Daar is ze nog te jong voor'

De oud-tophockeyster denkt dat er ook een rol voor de Nederlandse schaatsbond is weggelegd: “Zij tilt dat schaatsen ook op commercieel gebied naar een veel hoger niveau. Dus als KNSB moet je natuurlijk haar proberen te behouden. Ze gaat never nooit trainer of coach worden. Dat is ook veel te snel dan als ze eventueel zou stoppen.”

Van As is in ieder geval duidelijk over haar mening: “Ik vind en hoop gewoon dat zij doorgaat. Zo zonde toch als je er op terugkijkt en denkt: veel te vroeg gestopt.” Hoog is het daar helemaal mee eens: “Ze is nog iets te jong om nu afscheid te nemen. De rest kan later ook nog, nu ben je in topvorm.”

Schrik voor Jutta Leerdam

Overigens beleefde Leerdam afgelopen weekend een vervelend moment toen ze voor de tv zat. De 26-jarige schaatsster zag dat haar verloofde Jake Paul in het veelbesproken Netflix-gevecht knock-out werd geslagen door Anthony Joshua. Haar geliefde kwam niet ongeschonden uit de strijd. Paul bleek namelijk zijn kaak te hebben gebroken. "Ik moet zeven dagen lang alleen vloeibaar voedsel eten", deelde hij na zijn operatie vanuit het ziekenhuis.