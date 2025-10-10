Jutta Leerdam wordt al een tijdje in de ban gehouden van een nieuwe versie van haar verloofde Jake Paul. De Amerikaan duikt overal op via sociale media en deed een vergaand verzoek aan de topschaatsster. "Stel je voor..."

Het internet wordt al een tijdje geteisterd door een AI-versie van Jake Paul. Via het platform Sora worden video's gegenereerd met de bokser in de hoofdrol. Die verschijnen vervolgens op TikTok. Ook Leerdam wordt er veelvuldig mee geconfronteerd.

De nepversie van Paul is openlijk homoseksueel en vaak te zien in rokjes en jurkjes, of met lagen make-up op zijn gezicht. Dat heeft ook gevolgen voor zijn relatie met Leerdam. In één van de AI-filmpjes doet de nep-Paul haar daarom een verzoek.

'Beste vrienden'

"Hoi Jutta, ik weet dat ik je man ben enzo. Maar nu ik een gay diva ben, denk ik dat we besties moeten worden en samen de wereld moeten slayen", klinkt de AI-stem van Paul. Leerdam ziet het duidelijk niet zitten om 'beste vrienden' te worden met haar verloofde.

In een reactie op het filmpje rolt ze met haar ogen. "Stel je voor, je opent TikTok en dit filmpje is het eerste wat je ziet", schrijft ze erbij. "AI gaat echt te ver."

De 26-jarige Nederlandse heeft al meerdere keren haar onvrede uitgesproken over de video's die circuleren op sociale media. "Het is niet grappig, mensen geloven het echt", zei ze er eerder bijvoorbeeld over.

Make-up

Paul lijkt er zelf wel om te kunnen lachen. Hij maakte donderdag zelfs nog een échte video waarin hij zijn make-up deed. Daarvoor leende hij de spullen van Leerdam. Die was vol verbazing toen ze het eindresultaat zag. "Ik heb die spullen net opgeruimd en dacht nog: heb ik dit gebruikt? Nou ja, het zal wel."

Olympisch schaatsseizoen

Paul verblijft momenteel in Nederland bij zijn verloofde Leerdam. Die is volop in voorbereiding op het olympisch schaatsseizoen. Dat wordt eind oktober afgetrapt met het NK afstanden in Thialf.

Het grote doel van Leerdam is om in februari olympisch kampioen te worden tijdens de Winterspelen van Milaan. Vier jaar eerder greep ze net naast het goud achter Miho Takagi. De Spelen van 2026 zullen waarschijnlijk haar laatste worden. Daarna zou de 26-jarige graag met Paul willen trouwen en een gezin willen stichten.