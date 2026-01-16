Nina Agdal, de schoonzus van Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, heeft een bijzondere terugblik geplaatst op sociale media. Ze doet mee aan de '2016-trend' en in dat jaar vond een 'legendarische' fotoshoot plaats, met een hoofdrol voor het Deense model.

Agdal stapte afgelopen jaar in het huwelijksbootje met Logan Paul, de broer van bokser Jake. Zij zijn sidns 2022 samen en hebben een dochter: Esmé. De inmiddels 3s-jarige brak door dankzij jaarlijkse Swimsuit Edition van Sports Illustrated stond. In 2012 werd ze daarin verkozen tot Rookie of the Year en twee jaar later stond ze zelfs op de voorpagina.

De editie van 2016 is een bijzondere, en daar blikt Agdal dan ook graag op terug in het kader van de '2016-trend' op sociale media. Na tien jaar wordt er massaal met nostalgie teruggekeken op dat jaar. Het model plaatst daarom een foto in bikini uit haar fotoshoot voor Sports Illustrated.

'5 woeste legendes'

Ze deelt ook een artikel met de titel: '5 woeste SI Swimsuit-legendes die poseerden voor de editie van het magazine in 2016.' Daar is Agdal er dus één van. 'Riemen vast', roept het artikel op voordat de vijf modellen worden opgesomd.

Naast de schoonzus van Leerdam schitterden ook Chrissy Teigen, Lily Aldridge, Kate Love en Hailey Clauson in het blad. Agdal deed in het iconische jaar zelfs twee shoots voor Sports Illustrated. Daarvoor reisde ze naar de tropische oorden Zanzibar en de Dominicaanse Republiek.

In 2026 zag het privéleven van Agdal er ook nog heel anders uit. Ze begon in dat jaar met het daten van bekende acteur Leonardo Di Caprio. Hun romance hield niet lang stand. Er kwam in 2017 alweer een einde aan.

Bruiloft

Schaatskampioene Leerdam ziet het fotomodel regelmatig op speciale gelegenheden. Ze was uiteraard met haar geliefde te gast op de bruiloft van Logan en Nina. Ook bij de genderrevealparty van hun baby was Jutta met Jake van de partij. Dat werd allemaal vastgelegd in de realityserie Paul American.

Leerdam en Paul hopen na de Olympische Winterspelen ook hun eigen bruiloft te kunnen plannen. Jake vroeg de Nederlandse in maart 2025 ten huwelijk. Maar voor ze zullen trouwen hoopt de schaatsster haar droom waar te maken: olympisch goud op de 1000 meter in Milaan.