De Olympische Winterspelen worden hét moment van de waarheid voor Jutta Leerdam. De topschaatsster wil eindelijk haar felbegeerde gouden plak pakken. Daar kan ze alle support bij gebruiken. Haar vader gaf alvast het goede voorbeeld met een bijzonder fragment.

Leerdam heeft op sociale media miljoenen fans en is ook tijdens schaatswedstrijden geliefd bij het publiek. Al die mensen kregen vrijdagmiddag een bijzondere video op Instagram te zien, waarin ook vader Ruud Leerdam een prominente rol speelt.

In de video, een commercial van Leerdams sponsor Odido, spreekt haar vader de schaatsster toe. "Je droom is groot, maar het beign heel klein. Als klein meisje wilde je veel dingen. Het werd schaatsen", vertelt haar vader terwijl er oude en minder oude beelden van Leerdam te zien zijn.

Trotse vader Jutta Leerdam

De trotse pa laat merken dat hij onder de indruk van haar is. "Ik zie hoe hard je werkt, hoe je je hart volgt en de dingen op jouw manier doet. Wat iemand daar ook van vindt..."

Vervolgens komen er verschillende reacties, positief en negatief, in beeld naar aanleiding van het sociale media-gedrag van Leerdam. In de commercial is te zien dat Leerdam daarna een spraakbericht van haar vader aanklikt. "Maar Jutti, doe het voor al die meisjes met dezelfde dromen als jij. Blijf gewoon dicht bij jezelf. Wij staan achter je. En met ons nog veel meer."

Leerdam zelf spreekt van een 'prachtige commercial en vindt het ook bijzonder dat haar vader zo'n prominente rol er in heeft. 'Met de stem van mijn vader, mijn voorbeeld. Een reis van een klein begin tot waar we nu staan. Over samen beginnen, geloven en blijven groeien. Voor iedereen die groots durft te dromen, ook wanneer het begin nog klein is. We doen het nooit alleen, maar samen met iedereen die zich hierin herkent', schrijft Leerdam.

Vader bedacht bijzondere voornaam

Haar vader was overigens ook degene die de voornaam van de topschaatsster bedacht. Hij was immers een erkende kitesurfer en was groot fan van de Duitse Jutta Müller, een grote naam in het windsurfen. "Zij was hét: blond, knap en een winnaares. Iedereen was gek van jaar", vertelde Leerdam in 2023 aan Masters Expo. "Mijn vader vond die naam Jutta heel leuk. Hij dacht toen al: Als ik later een blonde dochter krijg, dan noem ik haar Jutta."

Voor Leerdam zijn twee olympische dagen met rood omcirkeld in de agenda. Op maandag 9 februari rijdt ze haar geliefde 1000 meter, waar ze goud wil pakken. Bijna een week later, op zondag 15 februari, staat de 500 meter op het programma. De familie van Leerdam, inclusief verloofde Jake Paul, zal ongetwijfeld in Milaan aanwezig zijn.

