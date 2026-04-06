Max Verstappen heeft door het schrappen van races in Bahrein en Saoedi-Arabië even een maandje vrij van de Formule 1 en kan hij de paasdagen gewoon doorbrengen met zijn vriendin Kelly Piquet en dochter Lily. Voor Piquet werd het een bijzonder weekend door een aankondiging van haar zus.

Verstappen had eigenlijk aan het einde van deze week aan de bak gemoeten in Bahrein voor de vierde race van het Formule 1-seizoen, maar door de oorlog in het Midden-Oosten ging er een streep door die race. Dat geldt ook voor de Grand Prix van Saoedi Arabië die op zondag 19 april gereden zou worden.

In het drukke leven van een Formule 1-coureur is er daardoor plotseling een gat van in totaal vijf weken ontstaan en dat geeft Verstappen de kans om de Pasen met zijn gezin te vieren. Voor zijn geliefde Kelly Piquet was dat ongetwijfeld een bijzonder moment, maar dat werd nog specialer door een aankondiging van haar zus Julia.

Zus van Kelly Piquet deelt mooi nieuws

Zij deelde op haar Instagram samen met haar man Daniel Suarez namelijk heuglijk nieuws. Op de foto heeft Suarez de buik van de schoonzus van Verstappen vast en het bijschrift verklapt helemaal wat er aan de hand is. "Het beste is onderweg", schrijft het koppel erbij. Onder het bericht reageert Kelly verheugd. Ook Victoria Verstappen, de zus van Max, feliciteert het koppel.

Suarez is net als Verstappen overigens actief als coureur. Hij rijdt echter niet in de Formule 1, maar in de Amerikaanse raceklasse NASCAR. Suarez komt oorspronkelijk uit Mexico, maar heeft ook een Amerikaans paspoort.

Familie Piquet breidt zich snel uit

Er is dus opnieuw een baby op komst in de familie Piquet en dat terwijl het de laatste tijd al flink raak was. Verstappen en Kelly kregen vorig jaar hun eerste kindje samen en ook Nelson Piquet Jr, de broer van Kelly, verwelkomde een dochter. Nu is ook Julia dus in verwachting.

Kelly, Nelson Jr en Julia zijn overigens de drie kinderen die drievoudig F1-kampioen Nelson Piquet kreeg tijdens zijn huwelijk met de Nederlandse Sylvia Tamsma. De 73-jarige Nelson heeft ook nog een aantal kinderen met andere vrouwen.