Het was vorige week flink schrikken voor Kelly Piquet. De zus en de moeder van de vriendin van Max Verstappen werden toen slachtoffer in een vreselijk auto-ongeluk. Julia, de zus van Piquet, heeft nu een boekje open gedaan over hoe die gebeurtenis erin heeft gehakt.

De schoonzus van Verstappen reed een week geleden op de snelweg in de Amerikaanse staat North Carolina. Toen ze met haar moeder en schoonmoeder linksaf wilde slaan, werd ze van achteren aangereden door een voertuig. Daardoor kwam het drietal terecht op de andere weghelft, waarbij de zijkant van de auto werd geramd. Dat verklaarde hoofdagent Chris Casey van de North Carolina State Highway Patrol.

De schoonzus, en -moeder van Verstappen werden net als de derde inzittende naar het ziekenhuis gebracht. Daar werden ze behandeld aan niet-levensbedreigende verwondingen. De veroorzaker van het ongeluk werd aangeklaagd voor het niet verminderen van de snelheid.

'Ik zal dat nooit meer vergeten'

Het ongeluk heeft er flink ingehakt bij de schoonfamilie van Verstappen. Julia vloog zondag naar New York en kon tijdens de vlucht niet slapen waarna ze besloot om de gebeurtenis van zich af te schrijven. Haar verhaal deelde ze op Instagram.

"Ik zal het gevoel nooit meer vergeten van het moment dat ik in de achteruitkijkspiegel keek en een voertuig met een veel te hoge snelheid zag naderen terwijl ik me besefte dat hij niet afremde. Ik had geen kans om mezelf voor te bereiden op de impact", schrijft Piquet.

Waar haar Nederlandse moeder en haar schoonmoeder zich weinig van het ongeluk herinneren, weet de zus van Piquet alles nog. "Opeens kon ik door de airbags niet meer naar buiten kijken. Op dat moment wist ik dat we waarschijnlijk nog een keer hard geraakt gingen worden door het verkeer achter ons. Ik sloot mijn ogen en zette mezelf schrap, terwijl ik aan het bad voor een goede afloop. Twee seconden later reed een andere auto hard tegen de zijkant van onze auto aan."

'Ze lag daar in totale shock'

"Onze auto werd gevuld met licht mist en een vreselijke geur. Ik keek om me heen om te checken hoe het met mijn moeder en schoonmoeder ging. Ik zag dat het hoofd van mijn moeder tussen de airbag en de deur zat terwijl ze smeekte dat de deur open kon worden gemaakt voor wat frisse lucht. Ik klom over haar heen om de airbag op te tillen. Ze was in totale shock en had heel veel pijn."

Ook de moeder van haar geliefde was flink verwond. Zij bleek later haar sleutelbeen op meerdere plekken te hebben gebroken. Zelf raakte Julia ook gewond. "Ik herinner me dat ik op een bepaald moment naar mijn schouder keek en mijn shirt onder het bloed zat, maar ik had geen idee waar het vandaan kwam. Ik realiseerde me later dat mijn haarclip voor twee snijwonden in mijn hoofd had gezorgd."

Ongeluk eist z'n tol bij familie Piquet

Julia en haar moeder werden in aparte ambulances afgevoerd naar het ziekenhuis en daar duurde het even voordat ze weer werden herenigd. "Toen ik eindelijk naar haar kamer mocht, zag ik haar op bed liggen met een bebloede arm en allerlei draden die aan haar borst vastzaten. De grond zakte onder mijn voeten weg, maar ik was ook opgelucht dat ze naar me lachte toen ze me zag. Ik knuffelde haar, huilde en verontschuldigde me dat ik haar in gevaar had gebracht."

Volgens Julia zijn ze er uiteindelijk allemaal relatief goed vanaf gekomen, maar heeft het wel zijn emotionele tol geëist. "Het schuldgevoel, de willekeurige flashbacks naar het moment van impact en de eenzaamheid om met je gedachten om te gaan tijdens zo'n traumatische gebeurtenis." Sylvia, de Nederlandse moeder van Julia en Kelly, is inmiddels weer terug naar Brazilië gereisd.

Schoonzus Max Verstappen

Julia is de schoonzus van Verstappen. Ze is het kind van voormalig wereldkampioen F1 Nelson Piquet en de Nederlandse Sylvia Tamsma, wat haar half-Nederlands maakt. Ze is de tante van Penelope (kind van Kelly Piquet en voormalig F1-coureur Daniil Kvyat) en Lily, de eerste dochter van Max Verstappen. F1-kampioen Piquet en Tamsma trouwden in 1978, maar gingen in 1993 uit elkaar.