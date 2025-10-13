Max Verstappen is bezig aan een sterke inhaalrace in de strijd om de wereldtitel, maar dreigt in de slotfase opnieuw tegen een tegenvaller aan te lopen. Binnen Red Bull groeit de onrust, nu er signalen zijn dat niet alles vlekkeloos verloopt richting de laatste zes grands prix.

De strijd om de wereldtitel is weer volledig open. Na een reeks sterke weekenden heeft Verstappen de aansluiting met de top hervonden, maar de concurrentie heeft nog altijd een streepje voor. Na twintig grands prix gaat Oscar Piastri nog steeds aan de leiding, met teamgenoot Lando Norris in zijn kielzog. Verstappen volgt op 63 punten van de kop, maar met zes races te gaan is de strijd nog lang niet beslist. Toch kan een klein technisch detail de hele jacht op titel nummer vijf in gevaar brengen.

Verstappen balanceert op de rand

In de Formule 1 mogen coureurs niet onbeperkt motoronderdelen gebruiken. De FIA houdt het aantal onderdelen per seizoen strak in de gaten: vier verbrandingsmotoren, turbo’s, MGU-H’s en MGU-K’s, plus twee batterijen en twee control electronics. Wie daaroverheen gaat, krijgt automatisch een gridstraf van tien plaatsen.

Verstappen heeft inmiddels (bijna) alle toegestane onderdelen benut. Alleen één nieuw uitlaatsysteem mag hij nog inzetten zonder straf. Wil Red Bull een volledig nieuwe Honda-power unit monteren, dan kost dat de Limburger direct startplaatsen op de grid.

Lastige keuzes voor Red Bull in titelstrijd

Red Bull bevindt zich in een lastige situatie. Doorrijden met een motor op leeftijd kan leiden tot betrouwbaarheidsproblemen, maar een nieuwe krachtbron kost direct startplaatsen. Minder vermogen of een risico op pech, geen makkelijke beslissing voor het team.

Een klein lichtpuntje voor Verstappen: ook de concurrentie zit krap in de onderdelen. Zowel Piastri als Norris hebben eveneens vier motoren en hybrideonderdelen gebruikt. De McLarens staan er alleen iets beter voor met hun uitlaatsystemen, waar de teller op drie staat.

De jacht op de titel kent een prijs

Bij Red Bull zijn ze druk bezig om het maximale uit de huidige RB21 te persen. Die aanpak levert op korte termijn resultaten op, maar kost ook tijd en middelen die eigenlijk bedoeld zijn voor de auto van volgend jaar. Teambaas Laurent Mekies erkent dat risico. "Het is belangrijk dat we alles tot op de bodem uitzoeken, maar ja het gaat ongetwijfeld ten koste van 2026", zo laat hij weten in Singapore.

De vraag is hoe lang Red Bull die balans kan volhouden. Terwijl McLaren de focus al volledig op 2026 heeft gelegd, probeert Red Bull dit seizoen koste wat kost te redden. Mocht dat lukken, dan betaalt de ploeg daar mogelijk een prijs voor in de toekomst. Eén ding is zeker: bij Red Bull draait de strijd om de wereldtitel niet alleen om dit jaar, maar ook om de toekomst.