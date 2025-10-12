Het leek er lange tijd op dat Max Verstappen volledig kansloos was voor een nieuwe wereldtitel dit Formule 1-seizoen. Echter, na een paar hoopvolle resultaten komt hij weer dichter in de buurt van Lando Norris en WK-leider Oscar Piastri. De bookmakers schatten zijn titelkansen inmiddels dan ook een stuk hoger in.

Enkele maanden geleden stonden de odds voor Verstappen nog op 50/1, nu zijn ze 6/1 en geldt hij als de derde titelfavoriet, zo schrijft het Britse Daily Mail.

Na een wisselvallige start van het seizoen heeft de Nederlander eindelijk weer een sterke vorm te pakken, met in zijn laatste vier races respectievelijk een tweede, eerste, eerste en tweede plaats. Daardoor staat Verstappen nu derde in het klassement en heeft hij het gat naar leider Oscar Piastri aanzienlijk verkleind.

Gat verkleinen

Hoewel de Red Bull-coureur nog altijd 63 punten achter Piastri staat, bezit Verstappen zeker over de kwaliteiten om nog een goede worp te doen naar het wereldkampioenschap. Hij kan het gat in het klassement verder verkleinen als hij een sterke prestatie neerzet tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten aankomend weekend.

Momenteel is Verstappen de gedeelde favoriet op 2/1 om in Texas als eerste over de finish te komen. McLaren-coureur Norris staat eveneens op 2/1 voor de winst in de VS, terwijl Piastri derde staat in de markt op 5/2.

Vergelijking

Door de stijgende lijn die Verstappen heeft ingezet, wordt in de buitenlandse media de vergelijking gemaakt met een eerdere bizarre ontknoping in de Formule 1. We moeten daarvoor achttien jaar terug in de tijd. Toen Fernando Alonso en Lewis Hamilton teamgenoten waren bij McLaren in 2007. Hun onderlinge strijd zette de deur open voor Kimi Räikkönen, die met Ferrari alsnog de wereldtitel in de wacht sleepte - ondanks een achterstand van 17 punten met nog slechts twee races te gaan (in een tijd waarin een zege 10 punten waard was).

Räikkönen won de slotraces in China en Brazilië en kroonde zich daarmee tot wereldkampioen. Hij bleef Hamilton en Alonso met slechts één punt voor. Een ongekende prestatie en een van de spannendste ontknopingen uit de geschiedenis van de sport.

Op de loer

Achttien jaar later zit de Formule 1 opnieuw in een vergelijkbaar scenario. McLaren-coureurs Norris en Piastri gelden als topfavorieten, terwijl Verstappen op de loer ligt, klaar om elke misstap genadeloos af te straffen en zo de titel te kapen.

Volgens het Bulgaarse Sportal dreigt de geschiedenis zich te herhalen. "Verstappen zou wel eens de lachende derde kunnen zijn. Met nog zes races te gaan, heeft de viervoudig wereldkampioen een achterstand van 63 punten op leider Oscar Piastri. Piastri heeft op zijn beurt een voorsprong van 22 punten op zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris."