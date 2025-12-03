De schrik was groot tijdens de uitzending in Engeland rondom het vriendschappelijke duel van de vrouwenploeg tegen Ghana. De populaire presentatrice Laura Woods zakte live op televisie weg en moest opgevangen worden door haar collega's. Na de zorgen om haar liet ze op Instagram van zich horen.

Haar geliefde had op X al snel gereageerd dat het goed met haar ging na het incident op de Britse betaalzender ITV. Maar Woods wilde zelf haar bijna 750.000 volgers ook op de hoogte brengen van haar status. "Goh, was was een beetje raar", zegt ze over het feit dat ze uit het niets het bewustzijn even verloor en wegzakte tijdens de voorbeschouwing op Engeland - Ghana. Ze werd snel opgevangen door de aanwezige analisten.

'Ik schaam me er heel erg voor'

"Sorry dat ik iedereen heb laten schrikken, ik ben oké. Het medisch personeel in het ziekenhuis heeft gezegd dat het waarschijnlijk een virus was. Ik heb alleen een beetje rust en hydratatie nodig. Ik schaam me er heel erg voor dat het gebeurd is op nationale televisie, maar bedankt aan al mijn collega's bij ITV die echt voor me hebben gezorgd deze avond. En bedankt aan Ian Wright en Anita Asante dat ze me hebben opgevangen. En nogmaals sorry", zegt ze op Instagram.

i De boodschap van Laura Woods na haar incident op nationale televisie. ©Instagram

Vervanger heeft ook een boodschap

De regie van de Engelse betaalzender schakelde na het wegvallen van Woods (38) snel naar een uitgebreid reclameblok, zodat de medische zorgen niet uitgebreid in beeld zouden komen. Nadat de zender weer live was, had invaller Katie Shanahan haar taken overgenomen. "Zoals jullie allemaal hebben kunnen zien, werd Laura ziek bij de start van onze uitzending. We willen graag benadrukken dat ze oké is. We sturen haar allemaal onze liefde", zei haar vervangster in de rust van het duel.

Engeland - Ghana

De commotie had verder geen invloed op de vriendschappelijke wedstrijd Engeland - Ghana. De Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman van de regerend Europees kampioen kwam met een 2-0 overwinning van het veld. Lucie Kendall opende met haar eerste goal voor Engeland al in de zesde minuut de score. Er werd gedacht aan een herhaling van de 8-0 zege op China in de vorige wedstrijd, maar de Afrikaanse vrouwen bleken lastiger dan gedacht. Pas in de 95ste minuut zorgde een rake penalty van Alessia Russo voor de eindstand.