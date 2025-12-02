Engelse voetbalfans zijn opgeschrikt door een akelig incident rondom een duel van de Engelse vrouwen. Dinsdag vond de interland tussen Engeland en Ghana plaats, maar de zorgen gaan vooral uit naar populaire presentatrice Laura Woods. Zij zakte live op televisie ineens weg.

Dat gebeurde voorafgaand aan het duel. De 38-jarige Woods stond langs het veld te praten met Anita Asante en Ian Wright. Laatstgenoemde was aan het woord, maar merkte ineens dat Woods niet lekker werd. Hij handelde snel en voorkwam dat Woods op de grond viel.

De onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren

Credit to @IanWright0 he was super alert there!



Hope Laura Woods is ok 🙏 pic.twitter.com/EXBD0SjN9v — Oli Bennet (@unknowns_k33816) December 2, 2025

De regie schakelde vervolgens razendsnel weg naar een neutrale camera. Uiteindelijk werd gekozen voor een extra lang reclameblok. Vervolgens was Woods natuurlijk niet meer te zien tijdens de uitzending, maar vervangen door Katie Shanahan. Zij meldde dat Woods 'ziek was geworden.' Wel stelde ze dat haar collega in goede handen is.

Geruststellende update van partner

Dat bevestigde de partner van de populaire presentatrice ook. Adam Collard, met wie Woods een kind heeft, liet via X een geruststellende boodschap achter. "Laura maakt het goed en ze heeft de juiste mensen om haar heen. Bedankt voor al jullie lieve berichten."

De schrik zat er bij kijkers goed in, niet in de laatste plaats omdat Woods een enorm populaire presentatrice is. Zij is veelvuldig op ITV en TNT Sports te zien rondom Champions League-duels van de mannen. Eerder dit jaar werd ze moeder.

Eerder incident in 2024

Vorig jaar kwam ze vanwege gezondheidsproblemen ook in het nieuws. Vlak voor het EK voetbal voor mannen in 2024 moest ze meermaals onder het mes vanwege gezichtsverwondingen. Woods raakte gewond toen een lamp uit elkaar klapte en de scherven in haar gezicht sneden. Haar ogen werden maar net gemist.

Het Engeland van Sarina Wiegman trapte kort na het vervelende incident af voor een vriendschappelijke interland tegen Ghana. De Nederlandse bondscoach won eerder dit jaar het EK voetbal met Engeland, nadat haar dat eerder al in 2022 lukte. In 2017 was ze bondscoach van de Oranje Leeuwinnen tijdens hun gouden EK.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?