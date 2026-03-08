De Amerikaanse polsstokhoogspringer Sam Kendricks heeft een opvallend moment beleefd bij een atletiekwedstrijd in Frankrijk. Tijdens de Perche Elite Tour de Rouen ging het mis voor de olympisch medaillewinnaar, die even later ineens onder het bloed bleek te zitten.

De 33-jarige Amerikaan liep tijdens de wedstrijd een flinke wond op aan zijn wenkbrauw. Hoe hij precies aan die blessure kwam, is onduidelijk, maar de wond scheurde open waardoor het bloed zichtbaar over zijn gezicht begon te lopen. Het moet vast voor verbaasde blikken in het publiek hebben gezorgd.

'Ik zal bloeden voor mijn stad'

Kendricks leek zelf echter niet al te veel onder de indruk van het incident. Nadat de wond was behandeld, besloot hij het moment zelfs met een knipoog te delen op sociale media. "Ik zal bloeden voor mijn stad! Bedankt @pet_rouen! Ik kom volgend jaar terug!" schreef hij bij het bericht.

In diezelfde post is vervolgens te zien hoe hij wordt gehecht. Ondanks het incident wist de Amerikaan zijn wedstrijd nog wel af te maken. Uiteindelijk eindigde Kendricks als achtste bij het toernooi in Rouen met een sprong van 5,70 meter.

Herinneringen aan Olympische Spelen van 2024

Voor veel atletiekliefhebbers riep het incident herinneringen op aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Ook daar zorgde Kendricks voor verbaasde reacties toen hij tijdens de finale van het polsstokhoogspringen plots met bloedvlekken op zijn lichaam stond.

De oorzaak bleek toen een stuk onschuldiger. Kendricks had zichzelf opengehaald aan de scherpe spikes van zijn schoenen. Omdat hij het bloed niet op zijn kleding met de Amerikaanse vlag wilde vegen, maakte hij zijn armen en benen er maar vies mee.

Armand Duplantis

Het weerhield hem er destijds niet van om door te gaan met springen. Uiteindelijk leverde dat hem zelfs een zilveren medaille op achter de Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis.

Over die Zweedse superster verscheen eerder ook al een opvallend verhaal. Terwijl de Olympische Winterspelen in Milaan bezig zijn, timmert Duplantis namelijk hard aan de weg in een heel andere wereld: de muziek. De olympisch kampioen bracht eerder al een nummer uit en gaat nu zelfs zijn eerste live optreden geven op de Zweedse televisie, tot groot enthousiasme van zijn verloofde Desiré Inglander.